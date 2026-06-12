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Ангел Мечкаров: Живяхме 19 дни под атаки от дронове и ракети

Ангел Мечкаров и офицерите от армията са евакуирани от Багдад при старта на войната САЩ-Иран

12 юни 2026, 20:39
Ангел Мечкаров: Живяхме 19 дни под атаки от дронове и ракети
Източник: Телеграфно подкастът

„Дано не е върху мен!“. Това е мисълта, която не напуска старшина Ангел Мечкаров по време на 19-те дни, в които базата на НАТО в Багдад е под непрекъснати ракетни и дронови атаки. Военният полицай от Пловдив е първият български представител на Военна полиция в мисията на НАТО в иракската столица. Той е евакуиран по спешност заедно с останалия персонал, след като конфликтът между Израел и Иран рязко променя обстановката в региона.

„Всяка вечер имаше атаки. Говорим за дронове, ракети и взривни устройства. Някои от ударите падаха на не повече от 20 метра от нас“, разказва Мечкаров в Телеграфно подкастът.

Първата масирана атака никога няма да забрави. Комбиниран удар с дронове и 122-милиметрови ракети разтърсва базата. Една от експлозиите пада буквално на десетина метра от мястото, където се намира.

Следват 19 дни и нощи почти без сън. При всяка тревога военнослужещите трябва да паднат на земята, да изчакат сигнала за укритие, да облекат бронежилетки и каски и да се насочат към бункерите.

„Страх има. Всеки, който каже обратното, лъже. Въпросът е да го контролираш и да си свършиш работата“, казва военният полицай.

Според него най-тежки са били последните дни преди евакуацията, когато физическото изтощение вече започва да взима връх над адреналина.

Източник: Телеграфно подкастът

Въпреки опасността, той е категоричен, че би заминал отново.

„Това е моята работа. Ако трябва, пак бих отишъл“, заявява Мечкаров.

Военният полицай подчертава и високото ниво на подготовка на българските военнослужещи, които според него не отстъпват по професионализъм на колегите си от останалите държави в НАТО.

За него най-ценният спомен от мисията не са ракетите и експлозиите, а приятелствата и чувството за отговорност, благодарение на които всички успяват да се приберат живи и здрави.

Източник: Телеграфно подкастът

Рискът не е само на бойното поле

Освен участието си в международни мисии, старшина Ангел Мечкаров разказва и за едно от най-отговорните задължения на Военна полиция у нас – ескортирането на военни колони по българските пътища.

По думите му основната задача е колоните и военнослужещите да достигнат безопасно от точка А до точка Б, без инциденти и без риск за останалите участници в движението. Именно тук обаче често възникват опасни ситуации, предизвикани от нетърпеливи шофьори.

„Опитват да се врежат в колоната, да я изпреварват, когато това не е разрешено. Това е абсолютна предпоставка за тежки пътнотранспортни произшествия, защото говорим за тежка военна техника, която не може да спре като обикновен автомобил“, обяснява той.

Според Мечкаров подобни опити се случват почти ежедневно. Някои водачи стават нетърпеливи, когато движението е временно ограничено за няколко минути заради преминаването на колоната, започват да подават звукови сигнали или да търсят начин да изпреварят.

„Единствено изключителната подготовка на колегите от Военна полиция предотвратява подобни ситуации. Нямаме нито един инцидент с военнослужещи или военна техника“, подчертава той.

„С търпение, професионализъм и добра подготовка успяваме да предотвратим всяка опасна ситуация. Повечето шофьори разбират защо се налагат тези мерки, но винаги има и такива, които подценяват риска“, казва Мечкаров.

Той отправя и призив към водачите да проявяват повече търпение и дисциплина на пътя, защото дори няколко минути изчакване могат да предотвратят тежък инцидент и да спасят човешки живот.

Източник: Телеграфно подкастът    
Телеграфно подкастът
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