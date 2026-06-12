България

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

На 3 юни комисията прецени, че е възможно такава процедура да започне, но изчака оценката на ИКФ

Николай Киров Николай Киров

12 юни 2026, 18:10
ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия ще предложи срещу България да бъде открита процедура за прекомерен дефицит, съобщи днес еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис на пресконференция след заседанието на европейските финансови министри в Люксембург.

Комисията оцени прилагането на изискването за дефицит и установи, че България не го спазва, поясни той по повод представените по-рано този месец оценки от пролетните икономически прогнози.

ЕК официално препоръча процедура срещу България за прекомерен дефицит

На 3 юни комисията прецени, че е възможно такава процедура да започне, но изчака оценката на ИКФ. ЕК отчете, че дефицитът по консолидирания държавен бюджет на България възлиза на 3,5 на сто от БВП през 2025 г., като се очаква да се увеличи допълнително и да остане над 4 на сто до 2027 г., включително заради предвидените разходи за отбрана.

Комисията издаде пет препоръки за нашата страна, сред които повишаване на разходите за отбрана, борба със "сивата" икономика и промени в данъчната система, ускоряване на цифровизацията, повишаване на независимостта на регулаторите, постепенно премахване на субсидиите за изкопаемите горива, подобряване на здравната система.

ЕК спря процедурата за свръхдефицит срещу нас

Процедурата при прекомерен дефицит цели държавите от ЕС да възстановят или поддържат дисциплина в бюджетите си. За да ограничат бюджетния дефицит и държавния дълг, страните от ЕС са договорили референтни стойности - съотношение на дефицита към брутния вътрешен продукт от 3% и съотношение на дълга от 60%. 

Ако дадена държава надхвърля тези стойности, или има опасност да ги надхвърли скоро, ЕК изготвя доклад и оценява дали тази държава има прекомерен дефицит. При необходимост ЕК съобщава на Съвета на ЕС и предлага решение за установяване на отклонение от показателите. Ако Съветът стигне до заключението, че има прекомерен дефицит, приема препоръка и посочва необходимите стъпки. Препоръката може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. Засегнатата държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от шест месеца.

Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия, или ако държавата не се съобрази с препоръката, Съветът на ЕС може да наложи санкции, включително глоба в размер до 0,05 на сто от БВП за предходната година, ако засегнатата държава е част от еврозоната. Глобата трябва да се плаща на всеки шест месеца, докато Съветът на ЕС прецени, че държавата е предприела ефективни действия. Ако държавата продължи да не изпълнява задълженията си, Съветът на ЕС има право да засили санкциите.

Решенията и препоръките на Съвета на ЕС се приемат без участието на засегнатата страна. За приемане на решение е необходимо квалифицирано мнозинство.

България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков    
Европейска комисия България прекомерен дефицит държавен бюджет
Последвайте ни
БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС

БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС

Масова стрелба в САЩ, стрелецът и полицията продължават престрелката

Масова стрелба в САЩ, стрелецът и полицията продължават престрелката

Пакистан потвърди: Сделката за мир между САЩ и Иран е готова

Пакистан потвърди: Сделката за мир между САЩ и Иран е готова

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България
Ексклузивно

12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България

Преди 13 часа
Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България
Ексклузивно

Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

Преди 13 часа
Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек
Ексклузивно

Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек

Преди 13 часа
Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването
Ексклузивно

Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Опустошение след най-малко три торнада край Чикаго в САЩ

Опустошение след най-малко три торнада край Чикаго в САЩ

Свят Преди 2 часа

Полицията предупреди жителите на Мервил „незабавно да се скрият на безопасно място“

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

България Преди 3 часа

Вълната от технически проблеми застигна и Instagram

Какво ядат боговете на футбола? Любимите ястия на Роналдо, Меси и Мбапе на Мондиал 2026

Какво ядат боговете на футбола? Любимите ястия на Роналдо, Меси и Мбапе на Мондиал 2026

Любопитно Преди 3 часа

Част от любимите ястия на звездите от Мондиал 2026 включват: от португалската треска на Роналдо и аржентинския шницел на Меси, до иберийската шунка на Мбапе, бразилския боб на Неймар и здравословната сьомга на Хари Кейн

<p>Брендо пак е искал да бъде предсрочно освободен от затвора</p>

Евелин Банев-Брендо пак е искал да бъде предсрочно освободен от затвора

България Преди 3 часа

Той е осъден на 10 години и половина затвор за наркотрафик

Видео от изкуствен интелект измами жена да даде 33 000 евро

Видео от изкуствен интелект измами жена да даде 33 000 евро

България Преди 3 часа

Впоследствие комуникацията с нея била преустановена

Лили Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.

Лили Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

През 2027 г. певицата ще изнесе само пет ексклузивни концерта в четири български града

Демерджиев: Използваме всички ресурси на МВР, включително дронове

Демерджиев: Използваме всички ресурси на МВР, включително дронове

България Преди 3 часа

Демерджиев: Направихме необходимото да споделим опит с Испания

Георги Блажев и Ива Папазова: Не си лягаме скарани (ВИДЕО)

Георги Блажев и Ива Папазова: Не си лягаме скарани (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

В подкаста „Елизабетско“ двамата разказаха за бъдещата си сватба, трудните моменти в кариерата и защо семейството остава най-важното нещо в живота им

Публикуваха резултатите от матурите след 4-ти клас

Публикуваха резултатите от матурите след 4-ти клас

България Преди 3 часа

Проверката става с входящ номер и идентификационен код

Опасна „заешка треска“ пламна в САЩ: Пренася се от кърлежи, атакува и хората

Опасна „заешка треска“ пламна в САЩ: Пренася се от кърлежи, атакува и хората

Свят Преди 4 часа

Здравните власти в Колорадо откриха опасната бактерия Francisella tularensis в мъртви диви животни. Болестта, известна като „заешка треска“, се пренася лесно върху хора чрез зачестилите ухапвания от кърлежи и причинява тежки стомашни инфекции

Задържаха сириец на летище в София с фалшиви паспорт, лична карта и шофьорска книжка

Задържаха сириец на летище в София с фалшиви паспорт, лична карта и шофьорска книжка

България Преди 4 часа

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа

Деца с контузии на главата след жестока катастрофа с тротинетка

Деца с контузии на главата след жестока катастрофа с тротинетка

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал в района на ул. "Даскал Попандреев" в София

Technovators League: Кои са архитектите на технологичния напредък?

Technovators League: Кои са архитектите на технологичния напредък?

Любопитно Преди 4 часа

КЗК: Към момента няма данни за натиск заради „Кошница с грижа“

КЗК: Към момента няма данни за натиск заради „Кошница с грижа“

България Преди 4 часа

КЗК почва предварително проучване за нелоялни търговски практики спрямо земеделски производители

КЗП установи нарушения при бързи кредити, налага глоби

КЗП установи нарушения при бързи кредити, налага глоби

България Преди 4 часа

На потребителите е предоставяна информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита

Пожар избухва в нефтохранилище в Тамбовска област след украинска атака с дронове

Украйна удари две петролни рафинерии в Русия

Свят Преди 4 часа

Потвърдено е избухване на пожари и в двата обекта

Всичко от днес

От мрежата

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Могат ли градските автобуси да мерят чистотата на въздуха

sinoptik.bg
1

Как горските служители се борят с корояда

sinoptik.bg

100 години Георги Парцалев: Незабравимият актьор оживява отново на сцената на Сатирата

Edna.bg

Георги Блажев и Ива Папазова: Живеем във време, в което да имаш стабилно семейство и да си признаваш грешките се оказва дефицит

Edna.bg

Страхотно! Българин подписа нов договор с Милан

Gong.bg

Георги Костадинов връчи голмайсторския приз за миналия сезон на Евертон Бала

Gong.bg

Пакистан: Постигнат е окончателен текст на мирно споразумение между Иран и САЩ. Тръмп: Това са фалшиви новини

Nova.bg

Илон Мъск е първият трилионер в света

Nova.bg