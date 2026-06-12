България

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

Съобщава се за затруднения при използването на социалната мрежа в различни части на света

София-Никол Николова София-Никол Николова

Обновена преди 7 минути / 12 юни 2026, 16:59
Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата
Източник: IStock

С оциалната мрежа Facebook, собственост на Meta, изпитва технически проблеми, заради които потребители от различни части на света съобщават за невъзможност да използват платформата.

Според постъпилите сигнали както уебсайтът на Facebook, така и мобилното приложение показват съобщение за грешка.

Така достъпът до услугата е прекъснат за част от приблизително 3,7 милиарда активни потребители на платформата.

Към момента няма официална информация за причините за срива или за времето, необходимо за отстраняването на проблема.

По първоначални данни друга социална мрежа на Meta, Instagram, не е засегната и продължава да функционира нормално.

Facebook е сред най-използваните социални платформи в света, като предлага възможности за публикуване на съдържание, обмен на съобщения, участие в групи и достъп до онлайн пазари и информационни потоци.

Автор: София-Никол Николова
Редактор: София-Никол Николова
Facebook социална мрежа срив интернет технологии комуникации платформа проблем новини дигитални услуги
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