Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

В нимание, интензивни валежи! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за валежи в почти цялата страната за петък, 12 юни.

В петък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде до умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад.

Максималните температури ще бъдат предимно между 20° и 25°.

В София максималните температури ще са около 19°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите:

Северна България: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Варна

Централна България: София, Перник, Кюстендил (частично), Благоевград (частично), Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Сливен, Ямбол

Южна България: Смолян, Кърджали, Хасково, Димитровград

Черноморие: Бургас (по-голямата част)

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни заради възможност от локални, макар и малко на брой, наводнения в засегнатите райони. Специалистите предупреждават, че при интензивни валежи може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Очакват се и затруднения при шофиране поради намалена видимост, както и риск от аквапланинг на пътните настилки. Препоръчва се водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а гражданите да следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения.

Източник: НИМХ

Градове в зелената зона (БЕЗ предупреждение) са: Видин, Враца, Монтана (частично), малка зона около Царево.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 20°- 22°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Атмосферното налягане е около средното за месеца, ще се повишава.

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През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят, до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще е до умерен, предимно от северозапад, в Източна България временно от североизток. Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20° и 25°.

Източник: НИМХ

В неделя ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и дневните на места отново ще достигат 30°.