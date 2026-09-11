„Хващала съм и по-големи играчи от вас!“: Финансовият детектив Елена Вълкова в „Игри на волята“ 8

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26-годишна пловдивчанка с международно минало, бивша каякарка и кросфит ентусиаст влиза в племето „Обречени“, за да разобличи всяка коварна схема на Арената.

Родена в Лимерик (Ирландия), живяла в САЩ и Барселона, а днес установена във Варна — 26-годишната Елена Вълкова е сред най-мистериозните и интересни профили в новия сезон на „Игри на волята“. По професия тя се занимава с разследване на финансови измами, пране на пари, укриване на данъци и престъпления с банкови карти.

Финансов детектив и игра на котка и мишка

Работата на Елена изисква изключителен аналитичен ум, психология и хладнокръвие — качества, които тя възнамерява да пренесе директно на Арената и в социалната игра:

„Занимавам се с разследване на пране на пари и измами. Хората се опитват да ме излъжат, но аз ги питам по различен начин и си играем на котка и мишка, докато не попаднат в радара ми. Изглеждам като от филм, но професията ми е съвсем истинска“, разкрива Елена.

Подготовка, каяк и четене на хора

Освен остър ум, пловдивчанката притежава и сериозна физическа подготовка. От 8-годишна се занимава с каяк, откъдето има спечелени редица медали, а в момента се подготвя с интензивен кросфит.

Елена е убедена, че професията ѝ дава огромно предимство пред останалите участници, когато става въпрос за коалиции и стратегии:

„Най-голямото ми оръжие е, че мога да разчитам хората и техните намерения. Всеки, който се опита да направи схема зад гърба ми, трябва да знае само едно: хващала съм и по-големи играчи от вас!“

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.