Ебола в ДР Конго - епидемията обхвана седма провинция

Епидемията от ебола в ДР Конго се разпространи в седма провинция - Южно Убанги, на границата с Централноафриканската република и Конго.

Заразен пациент е починал в провинцията, след като е пътувал през няколко други региона на страната.

Случаят поражда допълнителни опасения за разпространение на епидемията към досега незасегнати райони.

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Най-смъртоносната епидемия от ебола в историята на Демократична република Конго обхвана седма провинция в страната, граничеща с Централноафриканската република и с Конго, съобщи губернаторът на провинция Южно Убанги пред АФП.

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Пациент, заразил се с ебола, е починал в Южно Убанги, след като е пропътувал през няколко провинции в страната, някои от които досега са останали незасегнати от епидемията, заяви пред журналисти настоящият губернатор на провинция Южно Убанги Жан-Рене Галеква.