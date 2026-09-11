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Българите трупат „бели пари за черни дни“: 80% имат до 5000 евро спестявания

Над 58 млрд. евро са в банкови депозити, а експерти обясняват защо мнозина не бързат да инвестират

Маргарита Костадинова

11 септември 2026, 12:51
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Б ългарите държат над 58 млрд. евро в банкови депозити, но голяма част от тези средства са концентрирани в сравнително малък брой хора.

Темата коментираха пред NOVA NEWS кредитният консултант Тихомир Тошев и икономистът Георги Захариев.

По думите на Тошев около 80% от българите имат спестявания до 5000 евро. Той не очаква масово изтегляне на малките депозити от банките, защото за много хора тези пари са резерв за непредвидени ситуации.

„България е свикнала да има така наречените „бели пари за черни дни“, а малките депозити хората повече ги пазят за това“, обясни той.

Парите в банките не са напълно „спящи“

Тошев подчерта, че банковите депозити не са напълно „спящи пари“, защото банките използват привлечените средства, за да финансират кредити.

Според него именно голямата ликвидност в банковата система е сред причините България да има едни от най-ниските лихви по ипотечните кредити.

„Имаме свръхликвидност - наистина много банкови депозити, за които голяма част от банките дори не плащат никаква лихва. Затова плащаме толкова ниски лихви по ипотечните кредити“, посочи кредитният консултант.

Европа инвестира по-малко от САЩ

Според Георги Захариев разликата е свързана и с инвестиционната култура.

Той посочи, че в САЩ инвестирането е много по-силно застъпено като част от подготовката за пенсиониране, докато в Европа хората разчитат повече на държавните системи.

По думите му около 24% от европейците инвестират, докато при американците този дял е около 60%.

Българите губят потенциално 4,4 млрд. евро годишно от пасивни спестявания

Според Захариев това ограничава възможностите на европейската икономика да финансира иновации и нов бизнес.

„Когато не се инвестират тези пари, те не работят. Те до голяма степен не функционират и не помагат на икономиката да расте с темпа, с който би растяла, ако бъдат инвестирани в иновации, в нов бизнес, в нещо, което създава добавена стойност“, обясни икономистът.

По-големите спестители може да започнат да инвестират повече

Според Тошев хората с по-големи спестявания вероятно ще започнат по-активно да разглеждат възможностите за инвестиране, макар и предпазливо.

Една от причините е натрупаното през годините недоверие към финансовия сектор заради различни измами и финансови пирамиди.

В същото време в Европейския съюз се обсъждат политики, които да насърчат гражданите да инвестират част от спестяванията си в реалната икономика.

Спестяванията в банките растат, но не забогатяваме

По думите на Тошев това не означава, че парите на хората ще изчезнат. Подготвяните мерки са насочени по-скоро към данъчни облекчения и други стимули за инвестиране.

Лихвите също имат значение

В разговора беше засегната и политиката на Европейската централна банка. Според участниците повишаването на лихвите е свързано с опита да се ограничи инфлационният натиск, а по-високите цени на енергията също влияят върху инфлацията.

Захариев отбеляза, че очакваното увеличение на лихвите вече до известна степен е било отчетено от пазарите.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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