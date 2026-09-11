България

Асен Василев пита: Защо Илияна Йотова е помилвала „петричкия Ескобар“ 10 години преди края на присъдата му

Лидерът на ПП поиска от президента да обясни решението за помилването на Огнян Атанасов, осъден в Гърция за разпространение на наркотици

11 септември 2026, 12:28
Председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Асен Василев дава изявление пред медиите в Народното събрание
Председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Асен Василев дава изявление пред медиите в Народното събрание   
Източник: БТА
  • Асен Василев поиска обяснение защо Илияна Йотова е помилвала Огнян Атанасов („петричкия Ескобар“) през 2022 г., десет години преди изтичането на 15-годишната му присъда за наркотрафик в Гърция.
  • Като мотив за помилването е посочено тежко здравословно състояние, но според Василев мотивите не са публични, а указът не е публикуван в „Държавен вестник“; през 2025 г. Атанасов отново е задържан с 5 кг кокаин.
  • ПП настоява Йотова публично да обясни решението си, а ако не може – да се оттегли от президентската надпревара; партията призовава и членовете на инициативния ѝ комитет да оттеглят подкрепата си.

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Защо Илияна Йотова е помилвала наркодилър десет години преди да му изтече присъдата, попита на брифинг в парламента лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Хванат и осъден на 15 години затвор от гръцките власти за разпространение на наркотици, лицето е Огнян Атанасов, известен като петричкия Ескобар“, обясни той. През 2022 г. с указ №119 от 5 декември г-жа Йотова помилва „петричкия Ескобар“ с мотиви „за здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора“, посочи Василев. 

Мотивите не са публични, а указът не е публикува в „Държавен вестник“, подчерта той. Въпросното застрашаващо живота състояние не пречи, по думите му, на „петричкия Ескобар“ още в началото на 2023 г.- месец, след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност, като през 2025 г. е заловен с пет килограма кокаин. Всичко това се случва без знанието на българските граждани, изтъкна Асен Василев. 

Призоваваме г-жа Йотова ясно да обясни защо е пуснала на свобода десет години по-рано наркодилър, ако не може - трябва да се оттегли от президентската надпревара незабавно, категоричен е лидерът на политическата сила. ПП призовава и всички "почтени хора в нейния Инициативен комитет да оттеглят подписите си и подкрепата за кандидатурата ѝ".

Г-жа Йотова не видя нехуманно отношение по казуса с Десислава Иванчева, но видя такова по казуса на осъден наркодилър, коментира Асен Василев. Той перифразира думите на бивш премиер (бел. на автора – Бойко Борисов) – „ние ги хващаме, те ги помилват“.

Лидерът на ПП поясни, че казват всичко това в този момент, защото Йотова за първи път, след тази случка, иска доверието на българските граждани. Това не е компромат, компроматът е лъжа, а това е истина, категоричен е Василев.

Темата за помилвания наркодилър постави преди това и Ивайло Мирчев от "Да, България".

Източник: БТА, Нелли Желева    
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