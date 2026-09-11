България

Министърът на енергетиката: Топлоснабдяването на София за зимата е осигурено

Ива Петрова заяви, че доставките на природен газ за „Топлофикация-София“ са обезпечени за отоплителния сезон 2026/2027

11 септември 2026, 12:24
Министърът на енергетиката: Топлоснабдяването на София за зимата е осигурено
Снимката е илюстративна   
Източник: БГНЕС
  • Министър Ива Петрова увери, че топлоснабдяването на София за сезон 2026/2027 е осигурено, но финансовият модел за доставките на газ не е устойчив.
  • Дълговете на „Топлофикация-София“ към „Булгаргаз“ и БЕХ надхвърлят 1,28 млрд. евро, като доставките в момента се поддържат с финансова подкрепа и кредитни линии.
  • За трайно решение са нужни ангажименти от „Топлофикация-София“ и Столичната община; дружеството е резервирало газов капацитет и е извършило авансово плащане от 3,2 млрд. евро.

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Топлоснабдяването на столицата е осигурено през предстоящия зимен сезон, доколкото зависи от Министерството на енергетиката (МЕ), каза ресорният министър Ива Петрова по време на редовния парламентарен контрол в отговор на въпрос относно доставките на природен газ за „Топлофикация-София“ през отоплителния сезон 2026/2027 при защита на финансовата стабилност на „Булгаргаз“. 

Общите задължения на „Топлофикация-София“ към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг (БЕХ) надхвърлят 1 милиард и 280 милиона евро, съобщи Петрова.  

По думите ѝ към настоящия момент именно тези две дружества осигуряват необходния финансов ресурс за продължаване на доставките при системно и трайно неизпълнение на насрещните задължения на „Топлофикация-София“.  

За да обезпечи доставката на природен газ, „Булгаргаз“ търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от БЕХ, така и чрез търговски банки чрез кредитни линии. Това позволява към момента доставките да бъдат осигурявани, но не представлява устойчив модел, отбеляза министърът на енергетиката. 

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По думите ѝ енергийните дружества продължават да търсят трайно решаване на проблема. 

Подобно решение не може да бъде намерено едностранно, необходим е конкретен ангажимент и предприемане на действия както от страна на „Топлофикация-София“, така и на Столичната община като неин собственик, подчерта Петрова. 

По отношение на техническото състояние на енергийните обекти на „Топлофикация-София“ през юни тази година от Министерството на енергетиката са дадени задължителни предписания, насочени към техническото състояние и експлоатацията на топлопреносната мрежа със срок до 1 октомври, когато дружеството трябва да уведоми за изпълнението им, допълни тя. 

Петрова уточни също, че се планира среща с кмета на Столичната община, с председателя на Столичния общински съвет и изпълнителния директор на „Топлофикация-София“ с цел поемането на ясни ангажименти за нормалното топлоснабдяване през предстоящия отоплителен сезон. 

Като положително развитие може да се отбележи, че във връзка с резервирането на капацитетни продукти за газова година 2026/2027 и наличието на неизпълнени текущи задължения, в началото на септември по инициатива на „Булгаргаз“ е осъществена кореспонденция относно предприемане не необходимите действия за уреждането на отношенията с оглед гарантиране на топлоснабдяването на столицата и от „Топлофикация-София“ е представена обвързваща заявка за резервиране на капацитет и е извършено авансово плащане от 3,2 милиарда евро, каза Петрова. 

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
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