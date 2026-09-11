Свят

15-годишен намушка друг ученик и чистачка в училище в Загреб

Пострадалите са без опасност за живота

11 септември 2026, 12:49
15-годишен намушка друг ученик и чистачка в училище в Загреб
Източник: iStock
  • Ученик е ранил с нож друг 15-годишен ученик и служителка в училище в Загреб; двамата са откарани в болница и са в стабилно състояние.
  • Детето е с по-дълбоки прободни рани и ще бъде оперирано, а служителката е с множество повърхностни прорезни рани; предполагаемият нападател е под полицейски надзор.
  • Учениците са освободени от занятия, а в училището е изпратен кризисен екип за психологическа подкрепа; полицията разследва мотивите и обстоятелствата около нападението.

Нападение с нож в училище в Хърватия, има ранени

Ученик рани с остър предмет друг ученик и служителка в училище в Загреб, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин (9 ч. българско време) в Електростроителното училище в хърватската столица. Пострадалите са откарани в болница.

Министерството на здравеопазването на Хърватия съобщи, че при детето са установени по-дълбоки прободни рани, заради които е необходима операция. Служителката е с множество повърхностни прорезни рани. И двамата са в стабилно състояние и със запазени жизнени показатели.

Ученикът, който е нанесъл раните, е под полицейски надзор, уточнява ХРТ. Полицията извършва оглед на мястото и разследва случая. Според неофициална информация и двамата ученици са на 15 години. По данни на хърватския портал "Индекс" нападателят е носел скиорска маска, покриваща главата и лицето, и е бил въоръжен с нож. Според разкази на ученици той е нападнал другия ученик, а чистачка се е опитала да се намеси и да го защити, след което е била намушкана. По неофициална информация двамата ученици са се скарали предишния ден, като заподозреният тогава е отправил заплаха към другия ученик. Полицията все още не е потвърдила тази информация.

След инцидента учениците са били освободени от занятия и са изпратени по домовете си, като родителите са били призовани да ги вземат от училището.

В училището е изпратен кризисен екип от Министерството на науката, образованието и младежта, който ще окаже психологическа подкрепа на учениците и персонала. На място са пристигнали представители на министерството, както и кметът на Загреб Томислав Томашевич.

Източник: БТА, Цветозар Цаков    
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