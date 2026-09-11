„Gen Z не сме лигльовци!“: Младият бизнесмен Тончо Тончев от „Игри на волята“ 8 влезе да разбие стереотипите

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24-годишният бизнесмен в сферата на транспорта влиза на Арената, за да защити честта на Gen Z поколението и да докаже, че младите притежават стратегически ум, амбиция и желязна воля.

Тончо Тончев е сред най-амбициозните представители на новото поколение в новия сезон на „Игри на волята“. Занимаващ се с хандбал още от 4-ти клас, той изгражда спортна дисциплина, самочувствие и физическа издръжливост, които му дават увереност във всяко начинание. Днес той вече управлява собствен транспортен бизнес и е готов да превземе и Арената.

Човек с чар, флирт и ясна стратегия

Тончо не крие, че харизмата и социалните умения са сред най-силните му оръжия. Свежият му подход и умението да общува са част от тактиката му на терена:

„Няма да лъжа, със сигурност съм имал доста внимание от женската част. Обичам да флиртувам, обичам да се закачвам и да пускам бъзици. Не съм тук само заради това, но жените могат да ми помогнат, за да постигна моята цел и да вървя напред“.

Мисия: Защитата на Gen Z поколението

Основната мотивация на Тончо в шоуто надхвърля личното му представяне - той иска да разбие стереотипите за младите хора в България:

„Идвам в „Игри на волята“, за да покажа, че младите от Gen Z не сме толкова за подценяване, не сме лигльовци и „неставащи за нищо“, както много хора ни определят. Искам да докажа, че нашето поколение има акъл в главата си, може да мисли стратегически, да се бори и да не се отказва. Ако нямаш цел в живота, си загубен, а моята цел тук е поне полуфинал или финал!“.

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.