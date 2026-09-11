Сестрата на Доли Партън проговори за последните дни на певицата и защо скриха рака ѝ

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С естрата на Доли Партън, Стела, сподели защо подробностите около рака на кънтри кралицата са били пазени в тайна.

Изпълнителката на хита „Jolene“ почина на 25 август на 80-годишна възраст след „кратка битка с рака“, съобщи тогава нейният публицист. Видът на рака така и не бе разкрит, пише The Independent.

Dolly Parton hid cancer battle from ‘a lot of the family,’ sister confirms https://t.co/yK1IffJ4h1 pic.twitter.com/ad73sf0l41 — New York Post (@nypost) September 9, 2026

Когато Гейл Кинг попита защо в интервю, излъчено по CBS Mornings, Стела отговори: „Ами това си беше нейна работа“.

Тя добави, че макар Доли никога изрично да не е молила семейството си да запази диагнозата ѝ в тайна, „тя не ни е казала, че можем да я разкрием. Така че от уважение към нея... не е моя работа да казвам каквото и да било“.

Стела допълни, че последното нещо, за което Доли я е помолила, е била молитва.

На въпроса какво ѝ липсва най-много в нейната сестра, Стела отговори: „Нейният оптимизъм“.

„Не ми липсва начинът, по който се бореше с болката“, продължи тя, добавяйки: „Знам, че беше в мир“.

„Тя знаеше накъде отива. Нямаше намерение да поема по лош път“, каза Стела за сестра си. „Определено беше подготвена“.

Само броени дни преди смъртта ѝ списание People публикува интервю с Доли, в което тя споделя, че наскоро е преживяла някои „трудни периоди със здравето си“.

„Справям се с някои здравословни проблеми, на които просто не обърнах внимание, докато се грижех за Карл“, каза тя, визирайки покойния си съпруг Карл Дийн, който почина през март 2025 г. на 82-годишна възраст. „Въпреки че все още се лекувам, продължавам да работя“.

Dolly Parton’s sister Stella said that she hasn’t received a single condolence from Nashville musicians, and she thinks it’s because of her outspoken political beliefs. https://t.co/TMcKPBwMrU — Entertainment Weekly (@EW) September 10, 2026

Скръбната вест за смъртта на Доли беше обявена от нейния племенник Брайън Сийвър във видеоклип в Instagram.

Тя беше изпратена в последния си път на частно погребение на 28 август, в присъствието само на най-близките си роднини, според нейната племенница Лейни Партън.

Доли е заявила ясно преди смъртта си, че иска „малка, частна служба“ за най-близкото си семейство, сподели екипът на певицата в официално изявление.

Церемонията се е състояла в Мемориалния парк и мавзолей Уудлон в Нашвил, където тя бе погребана до Дийн.

Освен желанието си за скромна погребална церемония, Доли бе разкрила един важен детайл относно последния си път пред феновете още преди повече от десетилетие.

„Има една песен, наречена „If We Never Meet Again“. Това е стара църковна кънтри госпъл песен, която разказва за това, че ако никога повече не се срещнем от тази страна на небето, ще се срещнем на онзи красив бряг“, каза тя пред Entertainment Weekly в интервю през 2014 г.„Където очарователните рози цъфтят вечно и където разделите вече не се случват.“ Това беше любимата песен на баща ми. Пяхме я на неговото погребение и бих искала да я изпеят и на моето“, казва тя тогава.

Не е ясно дали е имало изпълнение на песента на живо по време на службата; въпреки това Партън е изпълнявала този дует със своята кръщелница, поп звездата Майли Сайръс, няколко пъти в миналото.