„Българинът казва „Аз съм най-великият“, а американецът - „Аз ще СТАНА!“: Трейдърът Стиван в „Игри на волята“

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21-годишният финансист и брокер на недвижими имоти се завръща от САЩ, въоръжен с аналитична статистика за всеки сезон и американски манталитет за победа.

Стиван Добрев е сред най-екзотичните и амбициозни участници в новия сезон на „Игри на волята“. Заминал от родното Сопот за Чикаго едва 8-годишен без да знае дума английски, днес той вече е дипломиран финансист от University of Illinois Urbana-Champaign, работи като трейдър на фючърси (futures trader) и агент на недвижими имоти в САЩ. И държи на едно конкретно нещо - името му се изговаря Стиван (комбинация от имената на двамата му дядовци Стойчо и Иван).

Обсесия по шоуто и подробна тетрадка със анализи

За Стиван „Игри на волята“ не е просто телевизионно предаване, а истинска мания. В Чикаго, където живее над 150-хилядна българска общност, шоуто се следи с огромен интерес, но Стиван отива крачка напред:

„Игри на волята“ ми е като вид обсесия - гледам го от първия сезон. Всяка една битка до петия сезон съм я анализирал и записал в специална тетрадка. Искам да знам точно за какво да се подготвя и как да бъда най-добрият на Арената“, разкрива младият финансист.

За да бъде перфектно подготвен за препятствията, включително халките и торнадото над водата, той залага на ежедневни калистеника тренировки.

Американски манталитет срещу българското сляпо его

Стиван влиза на Арената с ясната намерение да направи силна коалиция и да се доказа с победи, но и с критичен поглед към манталитета на сънародниците си:

„В Чикаго манталитетът е различен - хората са фокусирани върху кариерата и са много по-амбициозни. Най-много ме дразни високото ego без покритие. Българинът често казва „Аз съм най-великият“, докато американецът казва „Аз ще СТАНА най-великият“. Идвам да покажа този американски устрем!“.

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.