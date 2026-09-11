България

Петима в болница след верижна катастрофа с три превозни средства на пътя Добрич - Варна

Тежък инцидент с лека кола, пътна помощ и микробус край село Любен Каравелово предизвика километрично задръстване. 22-годишен шофьор е настанен в ортопедия с фрактура и скъсана връзка на коляното, а останалите пострадали са освободени

11 септември 2026, 13:53
Петима в болница след верижна катастрофа с три превозни средства на пътя Добрич - Варна
Източник: iStock

П етима души са откарани в болница след тежка катастрофа с три превозни средства на пътя Добрич - Варна. Инцидентът е станал малко преди 6 часа сутринта в района на село Любен Каравелово и предизвика километрично задръстване, съобщава „24 часа“.

По първоначални данни 22-годишен шофьор е изгубил контрол над автомобила си и е излязъл от пътното платно, като колата е попаднала в банкета. В нея пътувал и 18-годишен младеж.

На място пристигнал екип на „Пътна помощ“. Специализираният автомобил, управляван от 23-годишен мъж, спрял на платното в посока Добрич, за да бъде репатрирана авариралата кола. Шофьорът бил придружаван от свой колега.

Докато двамата подготвяли автомобила за извозване, в специализирания автомобил се блъснала друга кола, управлявана от 45-годишен мъж. Така в инцидента се оказали замесени три превозни средства - лек автомобил, пътна помощ и микробус с платформа.

Петима души са били транспортирани до най-близкото лечебно заведение за прегледи и медицинска помощ. Повечето от пострадалите са освободени, а в болница остава 22-годишният водач на първия автомобил. Той е с фрактура на левия глезен и скъсана връзка на лявото коляно и е настанен за лечение в отделението по ортопедия.

Заради катастрофата движението по пътя Добрич - Варна беше сериозно затруднено, като в ранните часове се образува километрично задръстване.

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