Радиоактивната тайна на Мария Кюри: Какво откриха учените при отварянето на гроба ѝ през 1995 г.

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К огато Мария Кюри е погребана през 1934 г., никой не смущава покоя ѝ в продължение на 61 години. Това продължава до момента, в който Франция взема решение да я ексхумира, пише SkyHistory.

Констатациите на екипа, извършил ексхумацията, бяха достатъчни, за да променят целия протокол по провеждането на операцията и продължават да определят начина, по който се борави с нейното наследство и до днес.

Франция искаше да ѝ отдаде си най-висшата си чест, но процедурата за малко да се обърка.

☢️ When Marie Curie's grave was opened in 1995, scientists found she was still radioactive, more than 60 years after her death.



They also discovered her coffin had been lined with lead since 1934.https://t.co/cFkkpDtqLA#MarieCurie #History pic.twitter.com/1mm22QFpqW — Manorial Counsel (@ManorialCounsel) September 4, 2026

В началото на 90-те години френският президент Франсоа Митеран взема решение Мария Кюри и съпругът ѝ Пиер да бъдат преместени на по-достойно място от тихото гробище извън Париж. Крайната дестинация е Пантеонът – величественият мавзолей в сърцето на столицата, където Франция полага най-великите си исторически личности. Там почиват Волтер и Русо.

Така майката на съвременната физика щеше да стане първата жена, почетена в Пантеона заради собствените си научни постижения, а не в качеството си на нечия съпруга.

Пренасянето трябваше да бъде чиста формалност: преместване на ковчега, официална церемония и край. Вместо това обаче властите взеха необичайно решение още преди някой да е докоснал гроба – те се обърнаха за съдействие към френската агенция за радиационна защита.

Кюри е прекарала десетилетия в работа с радий и полоний – химичните елементи, които сама открива. Тя умира от апластична анемия – тежко заболяване на кръвта, причинено почти със сигурност от продължителното излагане на радиация.

Възникна въпросът: шест десетилетия по-късно може ли нещо от това излъчване все още да представлява риск за хората, които ще отворят гроба ѝ?

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Моментът, в който гробът се отваря

Екипът влиза напълно подготвен – със защитни костюми, измервателна апаратура и строг протокол за работа с радиоактивно замърсени материали, ако това се наложи.

Първоначално показанията на уредите изглеждат в рамките на нормата. Когато обаче гробницата е отворена, нивата на алфа- и бета-излъчване започват да се покачват.

За щастие не достигат опасни за живота стойности. Те обаче са напълно достатъчни, за да потвърдят опасенията: Мария Кюри все още е радиоактивна, повече от 60 години след смъртта си.

Тогава специалистите се сблъскват с детайл, който никой не е знаел до този момент. Ковчегът ѝ, който на пръв поглед изглежда изработен от дърво, всъщност има вътрешна облицовка от олово с дебелина 2,5 милиметра.

През цялото време от 1934 г. насам тази подробност не е била документирана или публично известна. Очевидно по време на първоначалното погребение някой е съзнавал добре риска и е предприел всички възможни предпазни мерки.

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Частта, която не изчезва

Радият има период на полуразпад, който се измерва със хилядолетия. Очаква се останките на Мария Кюри, както и нейните лични вещи, използвани по време на работа, да останат радиоактивни още около 1500 години.

Лабораторните ѝ бележници и до днес се съхраняват в специални оловни сандъци във Националната библиотека на Франция. Всеки изследовател, който желае да се запознае с тях, трябва първо да подпише декларация за освобождаване от отговорност на институцията и да носи предпазно облекло, за да се предотврати излагане на изотопа радий-226.

В основата на всичко това се крие дълбока ирония. Мария Кюри печели две Нобелови награди за разкриването на природата на радиоактивността – откритие, което революционизира медицината, физиката и индустрията.

Ала същото това откритие е причината нейното тяло, повече от 90 години след смъртта ѝ, все още да не може да бъде докоснато без защитна екипировка.