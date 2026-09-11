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Радиоактивната тайна на Мария Кюри: Какво откриха учените при отварянето на гроба ѝ през 1995 г.

Когато през 1995 г. Франция решава да премести Мария Кюри в Пантеона, ексхумацията разкрива неочакван детайл – ковчегът ѝ е облицован с олово. Откритието потвърждава, че дори десетилетия след смъртта си великата учена остава радиоактивна

Стела Христова Стела Христова

11 септември 2026, 14:36
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К огато Мария Кюри е погребана през 1934 г., никой не смущава покоя ѝ в продължение на 61 години. Това продължава до момента, в който Франция взема решение да я ексхумира, пише SkyHistory.

Констатациите на екипа, извършил ексхумацията, бяха достатъчни, за да променят целия протокол по провеждането на операцията и продължават да определят начина, по който се борави с нейното наследство и до днес.

Франция искаше да ѝ отдаде си най-висшата си чест, но процедурата за малко да се обърка.

В началото на 90-те години френският президент Франсоа Митеран взема решение Мария Кюри и съпругът ѝ Пиер да бъдат преместени на по-достойно място от тихото гробище извън Париж. Крайната дестинация е Пантеонът – величественият мавзолей в сърцето на столицата, където Франция полага най-великите си исторически личности. Там почиват Волтер и Русо.

Така майката на съвременната физика щеше да стане първата жена, почетена в Пантеона заради собствените си научни постижения, а не в качеството си на нечия съпруга.

Пренасянето трябваше да бъде чиста формалност: преместване на ковчега, официална церемония и край. Вместо това обаче властите взеха необичайно решение още преди някой да е докоснал гроба – те се обърнаха за съдействие към френската агенция за радиационна защита.

Кюри е прекарала десетилетия в работа с радий и полоний – химичните елементи, които сама открива. Тя умира от апластична анемия – тежко заболяване на кръвта, причинено почти със сигурност от продължителното излагане на радиация.

Възникна въпросът: шест десетилетия по-късно може ли нещо от това излъчване все още да представлява риск за хората, които ще отворят гроба ѝ?

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  • Моментът, в който гробът се отваря

Екипът влиза напълно подготвен – със защитни костюми, измервателна апаратура и строг протокол за работа с радиоактивно замърсени материали, ако това се наложи.

Първоначално показанията на уредите изглеждат в рамките на нормата. Когато обаче гробницата е отворена, нивата на алфа- и бета-излъчване започват да се покачват.

За щастие не достигат опасни за живота стойности. Те обаче са напълно достатъчни, за да потвърдят опасенията: Мария Кюри все още е радиоактивна, повече от 60 години след смъртта си.

Тогава специалистите се сблъскват с детайл, който никой не е знаел до този момент. Ковчегът ѝ, който на пръв поглед изглежда изработен от дърво, всъщност има вътрешна облицовка от олово с дебелина 2,5 милиметра.

През цялото време от 1934 г. насам тази подробност не е била документирана или публично известна. Очевидно по време на първоначалното погребение някой е съзнавал добре риска и е предприел всички възможни предпазни мерки.

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  • Частта, която не изчезва

Радият има период на полуразпад, който се измерва със хилядолетия. Очаква се останките на Мария Кюри, както и нейните лични вещи, използвани по време на работа, да останат радиоактивни още около 1500 години.

Лабораторните ѝ бележници и до днес се съхраняват в специални оловни сандъци във Националната библиотека на Франция. Всеки изследовател, който желае да се запознае с тях, трябва първо да подпише декларация за освобождаване от отговорност на институцията и да носи предпазно облекло, за да се предотврати излагане на изотопа радий-226.

В основата на всичко това се крие дълбока ирония. Мария Кюри печели две Нобелови награди за разкриването на природата на радиоактивността – откритие, което революционизира медицината, физиката и индустрията.

Ала същото това откритие е причината нейното тяло, повече от 90 години след смъртта ѝ, все още да не може да бъде докоснато без защитна екипировка.

Редактор: Стела Христова
Мария Кюри Радиоактивност Ексхумация Радиация Пантеон Наука История Оловен ковчег
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