Свят

Пожар избухна в мигрантски лагер в Сеута

Испанската полиция съобщи, че огънят вероятно е възникнал случайно от свещ, цигара или малък лагерен огън

11 септември 2026, 14:14
Пожар избухна в мигрантски лагер в Сеута
Мигранти си приготвят храна близо до палатките си на плажа "Ел Трамполин" в испанския ексклав Сеута, 2 септември 2026 г.   
Източник: БТА
  • Пожар частично е унищожил мигрантски лагер в Сеута, като няколко палатки са изгорели, но няма пострадали заради бързата евакуация.
  • Полицията смята, че огънят вероятно е възникнал случайно от свещ, цигара или малък лагерен огън.
  • Инцидентът се случва на фона на напрежение в Сеута, където няколко хиляди мигранти остават след масовото влизане през юли, а през последните дни има протести, насилие и други пожари.

Стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута

Пожар, вероятно възникнал случайно, частично унищожи тази нощ лагер, изграден от испанските власти за настаняване на мигранти в Сеута. Няма пострадали, съобщи испанската полиция пред Франс прес.

"Няма пострадали, тъй като зоната и съседните халета бяха бързо евакуирани", уточниха от полицията и добавиха, че пламъците са унищожили няколко палатки.

"Според първоначалните данни пожарът е възникнал случайно, причинен от свещ, цигара или малък лагерен огън", допълни говорителката на полицията.

Пожарът е лумнал в един от лагерите, създадени от властите за настаняване на хилядите мигранти, които все още се намират на тази малка територия с площ 18,5 квадратни километра и население от 80 000 души, в очакване на тяхната идентификация, за да се определи дали имат право на убежище или трябва да бъдат депортирани.

Стотици мигранти протестираха в Сеута

По-голямата част от над 70 000 мигранти, които влязоха в Сеута на 30 и 31 юли, се върнаха в Мароко в часовете след пристигането си.

Няколко хиляди мигранти обаче останаха в Сеута, където оттогава ситуацията се е влошила, което е довело до случаи на насилие и почти ежедневни протести на местното население, което настоява за връщане към нормалното състояние.

През тази нощ в Сеута са възникнали и други пожари, по-конкретно на превозни средства, които са били напълно унищожени от пламъците, съобщи говорителката на полицията.

Жител на Сеута е бил задържан във връзка с едно от тези изгорели превозни средства, уточни говорителката.

Освен това през предходните нощи са получени сигнали и за други пожари в различни части на Сеута, в близост до лагери на мигранти, но "те също се смятат за случайни", каза в заключение тя.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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