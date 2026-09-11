„Просто спорт“: Сидни Суини се съблече за провокативна реклама

С идни Суини се съблече за новата си провокативна реклама на Novig – най-новото приложение за спортна търговия и пазарни прогнози, предназначено за феновете на футбола, бейзбола, американския футбол, тениса и редица други спортове. Звездата от хитовия сериал „Еуфория“ позира без дрехи, заобиколена от разнообразна спортна екипировка: футболни и баскетболни топки, хокейна мрежа и други аксесоари. Освен че е лице на кампанията, тя се присъединява към Novig и като стратегически партньор и акционер.

Sydney Sweeney goes NAKED for raunchiest advert yet as bombshell actress uses footballs to protect her modesty https://t.co/KbUy79YNcA — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 9, 2026

„Кампанията бе създадена с идеята да прегърнем една забавна концепция“, споделя Суини в официално изявление. „Концепцията е проста: да се отървем от излишния шум и да се съсредоточим изцяло върху спорта. Проектът вдъхва живот на тази идея чрез увереност, хумор и игрив подход.“

„Мислите, че разбирате от спорт? Докажете го. Novig е просто спорт. Затова искаха да покажат единствено спорт“, казва актрисата, докато позира гола върху баскетболен кош, покрита с баскетболни и футболни топки.

Видеото продължава с динамичен и провокативен монтаж, в който Суини сменя различни спортни атрибути – маска на хокеен вратар, футболни кори, каска на бейзболен кетчър и оригинална фланелка на Novig. След като повтаря думата „спорт“ няколко пъти, тя разбива подредените билярдни топки и ляга върху масата: „Това няма как да се търгува. Просто изглеждам добре тук“, шегува се тя.

Платформата Novig бе пусната в цялата страна миналия месец в съответствие с федерално регулираната правна рамка. Тя е предназначена за потребители над 21 години и съчетава механиката на съвременните финансови борси с изживяване, изцяло ориентирано към спортния свят.

В рекламата Суини ясно подчертава разликата с други популярни платформи за прогнози като Polymarket: „Тук няма залагания върху военни конфликти, смъртни случаи или политика. Само ти, твоите виждания и спортът“, заявява тя, докато позира гола с футболна топка.

Sydney Sweeney Goes Nude in Provocative Ad for Novig Sports Betting App https://t.co/oxulPiKeSg — Variety (@Variety) September 9, 2026

„Спортните фенове заслужават пазар за прогнози, изграден специално за техните нужди“, заяви Джейкъб Фортински, съосновател и главен изпълнителен директор на Novig. „Има много платформи, където хората могат да търгуват с прогнози в най-различни сфери. Нашият фокус е единствено спортът и именно тази пълна отдаденост ни позволи да създадем по-добро изживяване за аудиторията. Сидни ни помогна да предадем това послание по начин, който е невъзможно да остане незабелязан.“

Това не е първата подобна изява за Суини. Наскоро тя публикува серия от дръзки видеа за собствената си марка бельо Syrn, която стартира по-рано тази година. Актрисата участва и в рекламна кампания за дънки на American Eagle, която предизвика сериозни дискусии в социалните мрежи заради двусмислената игра на думи с „добрите гени“.

На филмовия екран предстои да видим Суини в „Тайната на прислужницата“ – продължението на екранната адаптация по бестселъра „Прислужницата“ от миналата година. Подобно на успеха си с романтичната комедия „Всеки освен теб“, тя превърна независимата лента в изненадващ боксофис хит с приходи от над 400 милиона долара. Сред предстоящите ѝ проекти са още филмът „Gundam“ на Netflix и продукцията „The Custom of the Country“ на StudioCanal.