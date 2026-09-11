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Облаци в рая? Напрегнат момент между Бруклин Бекъм и Никола Пелц на червения килим

Неловък момент от филмов фестивал във Франция обиколи мрежата - феновете се питат дали Бруклин е съпруг, или просто „личен асистент“ на богатата си съпруга.

11 септември 2026, 12:52
Облаци в рая? Напрегнат момент между Бруклин Бекъм и Никола Пелц на червения килим
Източник: Getty Images

С лед куп публични признания в любов и пълно отчуждаване от семейство Бекъм, изглежда, че в брака на Бруклин Бекъм и Никола Пелц има първи сериозни искри на напрежение. Видео от червения килим на Американския филмов фестивал в Довил обиколи мрежата и предизвика вълна от коментари, съобщава Page Six.

На пръв поглед 27-годишният Бруклин и 31-годишната Никола изглеждаха перфектно - с прегръдки и целувки пред камерите. Ситуацията обаче бързо се променя, когато Бруклин решава да се дръпне встрани, за да остави актрисата да позира сама в подкрепа на колежката си Фей Дънауей.

Преди да се отдалечи, той оправя шлейфа на дългата рокля Alberta Ferretti на съпругата си, за да изглежда добре за снимките. Вместо благодарност обаче, жестът му бе посрещнат с яден и видимо раздразнен поглед от страна на Никола.

„Определено ще има караница у дома“

Потребителите в социалните мрежи бързо уловиха студеното изражение на Никола и мигновеното съжаление, което бе изписано на лицето на Бруклин.

„Уау, езикът на тялото казва всичко. Много здраво се преструват“, коментира един от феновете.

„По лицето му личи, че знае какво го чака по-късно“, добавя друг.

„Явно вече му е съвсем омръзнало, а тя го третира като слуга“, гласи друг популярен коментар.

Съпруг или личен асистент?

Случката отново повдигна въпроси около връзката на двойката, особено след като Бруклин прекъсна отношенията с известните си родители Дейвид и Виктория Бекъм. Припомняме, че той обвини семейството си, че е опитал да „отвлече“ първия сватбен танц и да съсипе връзката му с милиардерската дъщеря.

През последните четири години младият кулинар буквално следва съпругата си по петите на всеки неин филмов проект, изпълнявайки всяко нейно желание. Това накара мнозина да се запитат дали роли в брака им не са твърде объркани.

„Някак си оставам с впечатлението, че тя е уморена от него. Той е по-скоро неин личен асистент, отколкото съпруг“, пише потребител в X, а друг се шегува: „Понижила го е до неин стилист - и той дори с това не се справя добре“.

Все пак се намериха и защитници на двойката, които определят опита на Бруклин да оправи роклята като „мил и типичен загрижен жест на един съпруг“.

Източник: Page Six    
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