OpenAI реши математически проблем за милиони, но забърка скандал в научната общност

OpenAI се забърка в сериозен скандал за плагиатство и нарушаване на научната етика, след като обяви, че е разрешила фундаментален математически проблем от физиката на течностите.

Компанията използва нов, необявяван досега модел (по-мощен от GPT-6 Astra), за да пресметне сложните уравнения на Ойлер за движението на водата. За решаването на задачата около 10 000 изкуствени агента са работили в продължение на 88 часа, разменяйки си близо 3 милиона съобщения и над 130 милиарда токена. Допълнителната проверка на доказателството е отнела още 17 часа. От OpenAI заявиха, че официално се отказват от паричната награда, предлагана от Математическия институт „Клей“.

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Обвиненията: Използвани ли са чужди данни?

Скандалът избухна след изявление на професора по математика от Нюйоркския университет Тристан Бъкмастър. Той обвини OpenAI, че е започнала работа по задачата едва след като в научните среди се е разчуло за неговия пробив по темата, постигнат съвместно с Левант Алпоге от Anthropic.

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Двамата учени са използвали инструментите OpenAI Codex и Anthropic Claude. Бъкмастър подозира, че OpenAI е използвала техните частни дневници за обучение и потребителски данни, за да изпревари екипа му. В отговор от компанията заявиха, че разработчиците им нямат пряк достъп до потребителска информация, но признаха, че „не могат напълно да изключат използването на анонимизирани данни“ от своите продукти.

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Реакцията на научната общност

Известният математик и носител на Филдсов медал Терънс Тао изрази дълбока загриженост от случая. Според него фактът, че технологичните гиганти използват слухове от научните среди, за да инвестират милиони долари в изчислителна мощност и да изпреварват изследователите, подкопава традицията на откритата наука. Той предупреди, че това може да накара учените да спрат да споделят своите хипотези, което ще навреди на развитието на математиката в дългосрочен план.