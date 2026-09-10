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Културистът Петър Петров беше елиминиран от “Игри на волята”

Новодошлата при Канарите Юлия изпрати Йоанна в изгнание на Блатото

Николай Киров Николай Киров

10 септември 2026, 23:21
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П ърви участник от отлъченото племе на Обречените в “Игри на волята” беше елиминиран тази вечер.  Културистът Петър Петров събра най-много гласове по време на срещата на изгнаниците край огъня и се сбогува с мечтата за участие в голямата игра.

Денят в Дивия север започна с трудно решение. Новото попълнение на Канарите Юлия избра на изпрати Йоанна на Блатото, въпреки колебанията си. Така студентката в Италия ще трябва да се бори за своето място в надпреварата с останалите обитатели на най-суровата територия.

Източник: NOVA

След това на Арената излязоха и тримата капитани във Войната на племената - Добромира, Иван и Симона. Битката помежду им протече изключително оспорвано, а успехът за лидера на Зелените дойде броени секунди преди опонентката му от Сините да успее да триумфира. Победителят Иван избра да спаси от битка за оцеляване инфлуенсърката Теодора и да се лиши от наградата от 50 златни гроша, за да осигури ценни хранителни запаси за племето си.

Утре от 20:00 ч. по NOVA за останалите номинирани Матей, Исус, Боян, Пламена и Мария предстои участие в Съвета на осъдените, където ги очакват непредвидими изненади, а след битката за спасение един от тях ще напусне “Игри на волята” завинаги.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Игри на волята
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