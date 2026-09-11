Посланикът на САЩ у нас: Няма да забравим всички, които ни помогнаха след ужаса на 11 септември

„Това беше година на изпитания от Бога... Стига вече!“: Изповедта и животът на Йоргос Мазонакис

Мъжът с червената кърпа, кучето Розел, 27 часа под развалините и още разтърсващи истории от кошмара на 11 септември

Сестрата на Доли Партън проговори за последните дни на певицата и защо скриха рака ѝ

Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл отбеляза 25-ата годишнина от атентатите на 11 септември и заяви, че САЩ няма да забравят хората, които са помогнали след трагедията.

Нападенията отнемат живота на близо 3000 души от над 100 държави, а Макдауъл почете и пътниците от полет 93, чиято саможертва е предотвратила още по-голяма трагедия.

По думите му 11 септември е обединил свободния свят срещу омразата и терора, като годишнината трябва да напомня за общата защита на свободата.

Денят, който промени света

САЩ няма да забравят смелостта на онези, които са помогнали след ужаса на 11 септември и войната срещу терора, която последва. С тези думи, в интервю за NOVA , временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ у нас Мартин Макдауъл почете 25-ата годишнина от атентатите.

„Никога няма да забравим къде бяхме в този ужасен ден. Тази седмица преди 25 години светът се обедини около загубата и ужаса, причинен от непровокираните атаки на 11 септември“, заяви още Макдауъл.

Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души. Сред жертвите имаше граждани на на над 100 държави.

Американският дипломат подчерта, че САЩ винаги ще помнят хората, оказали помощ на страната след трагичните събития и участвали в последвалата война срещу терора. „Ние почитаме и храбростта на смелите пътници на полет 93 на United Airlines, чиято саможертва предотврати още по-голяма трагедия“, каза той.

По думите му годишнината от атентатите не трябва да бъде свързвана единствено със загубата и болката. „Докато анализираме посланието на 11 септември, нека не мислим само за това, което загубихме. 11 септември също така обедини свободния свят срещу омразата и в отказа да се поддадем на тиранията и терора“, посочи Макдауъл.

Той подчерта необходимостта от обща защита на свободата и припомни посланието, което според него остава завинаги свързано с трагичната дата. „Бяхме накарани да браним свободата заедно. Кодирана завинаги в свещената земя под мемориала на 11 септември остава увереността, че любовта е по-силна от омразата“, заяви временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в София.