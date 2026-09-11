Истинско чудо в Берингово море: 15-годишно момче оцеля върху обърната лодка в ледените води на Аляска

Д раматична спасителна операция в ледените води край бреговете на Аляска завърши с истинско чудо, след като 15-годишно момче бе открито живо, седящо върху корпуса на обърната рибарска лодка. Двамата му спътници обаче бяха намерени мъртви, съобщиха от Бреговата охрана на САЩ, съобщи ABC News.

Пилотът от Бреговата охрана, който пръв забелязва момчето в Берингово море, описва операцията като „емоционално влакче на ужасите“.

„Изключително щастливи и благодарни сме, че го открихме, но в същото време изпитваме огромна болка, че не успяхме да открием останалите двама навреме“, споделя подполковник Джонатан Реш.

Нощ в ледения капан

5-метровата рибарска лодка отплава от Савоонга на остров Сейнт Лорънс в петък и е трябвало да се върне рано сутринта в неделя. След като плавателният съд не се прибира в определения час, в неделя вечерта е обявена тревога и започва мащабна спасителна акция.

A 15-year-old boy survived atop a fishing vessel after it capsized in frigid waters off the coast of Alaska, while his two crew members died, according to the U.S. Coast Guard.



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Поради лошите метеорологични условия самолетът на Бреговата охрана успява да излети и да започне претърсването едва в понеделник сутринта. Именно тогава подполковник Реш забелязва тийнейджъра да седи върху обърнатия корпус на малкия плавателен съд, на около 4 мили от брега. Според него оцеляването на момчето при тези условия е „нищо по-малко от чудо“.

„Хората обикновено не оцеляват в такива сценарии. Не можеш просто да се обърнеш с лодка и да прекараш нощта отгоре. Хората не оцеляват дори в топли води при подобни инциденти, камо ли във вода с температура около 4 градуса“, обяснява той.

Драматичното спасяване

Бреговата охрана координира спасяването с намиращия се наблизо риболовен кораб Northwest Explorer. За да помогне на цивилния плавателен съд да открие по-лесно бедстващото момче, екипажът на самолета пуска сигнални ракети и спасителни салчета във водата.

Кадри от спасяването показват как 15-годишното момче е коленичило върху обърнатия корпус, докато спасителите му хвърлят въже и го изтеглят безопасно на борда на Northwest Explorer.

Тийнейджърът е приет с признаци на тежка хипотермия. Тялата на двамата му спътници също са извадени от водата и транспортирани заедно с оцелялото момче до град Ноум.

„Сърцата ни са със семействата и близките, засегнати от трагичната загуба на двамата моряци. Дълбоко благодарни сме за невероятните усилия на екипажа на Northwest Explorer и всички спасителни служби, благодарение на които един човешки живот бе спасен“, заяви контраадмирал Боб Литъл.