Кремъл с ядрена заплаха към Литва: Ще попаднете под прицела ни

Кремъл предупреди Литва, че може да стане мишена на руски ядрени оръжия, ако на нейна територия бъдат разположени западни ядрени оръжия.

Предупреждението идва след намерението на Литва да премахне до края на годината конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия.

Вилнюс обаче няма планове за разполагане на ядрени оръжия в страната, въпреки предстоящата промяна в конституцията.

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Kремъл предупреди Литва, че територията ѝ може да попадне под прицела на руския ядрен арсенал, ако Вилнюс реши да приеме на своя територия западни ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

„Ако на тази територия бъдат разположени ядрени оръжия, насочени срещу нас, тогава и територията на тази държава ще попадне под прицела на нашите ядрени оръжия“, заяви Песков, цитиран от агенцията.

По-рано тази година Литва обяви намерение до края на годината да премахне от конституцията си забраната за разполагане на ядрени оръжия на територията на страната.

Литовските власти обаче нееднократно са подчертавали, че няма планове за разполагане на ядрени оръжия в Литва.