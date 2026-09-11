Свят

Вучич подава оставка след визитата му в САЩ

Сръбската прогресивна партия го издигна за водач на листата „Обединена Сърбия“ и кандидат за премиер

Николай Киров Николай Киров

11 септември 2026, 14:51
Посланикът на САЩ у нас: Няма да забравим всички, които ни помогнаха след ужаса на 11 септември

Посланикът на САЩ у нас: Няма да забравим всички, които ни помогнаха след ужаса на 11 септември
Сестрата на Доли Партън проговори за последните дни на певицата и защо скриха рака ѝ

Сестрата на Доли Партън проговори за последните дни на певицата и защо скриха рака ѝ
Мъжът с червената кърпа, кучето Розел, 27 часа под развалините и още разтърсващи истории от кошмара на 11 септември

Мъжът с червената кърпа, кучето Розел, 27 часа под развалините и още разтърсващи истории от кошмара на 11 септември
Оръжия, вируси и пропаганда: Тъмната страна на изкуствения интелект, разкрита в доклад на Anthropic

Оръжия, вируси и пропаганда: Тъмната страна на изкуствения интелект, разкрита в доклад на Anthropic
Финален поглед към Кулите близнаци: Уникални кадри от нощта преди 11 септември (ВИДЕО)

Финален поглед към Кулите близнаци: Уникални кадри от нощта преди 11 септември (ВИДЕО)
Огромен пожар на кораб в Китай, десетки загинали

Огромен пожар на кораб в Китай, десетки загинали
Последните часове от живота на Йоргос Мазонакис и разследването, което разтърси Гърция

Последните часове от живота на Йоргос Мазонакис и разследването, което разтърси Гърция
„Това беше година на изпитания от Бога... Стига вече!“: Изповедта и животът на Йоргос Мазонакис

„Това беше година на изпитания от Бога... Стига вече!“: Изповедта и животът на Йоргос Мазонакис

П резидентът на Сърбия Александър Вучич ще подаде оставка като държавен глава след завръщането си от Съединените щати. Това ще стане на 25 или 26 септември.

(Във видеото: Вучич разпусна сръбския парламент)

„Ще подам оставка веднага след завръщането си от Ню Йорк... Това е“, каза Вучич на пресконференция.

Сръбската прогресивна партия го издигна за водач на листата „Обединена Сърбия“ и кандидат за премиер.

Вучич: Планирам да подам оставка

На въпрос от N1 в какво качество се изявява и дали представеното не е предизборна програма, съдържаща множество обещания от правителството в оставка, Вучич отговори, че не става дума за обещания, тъй като вече е обявил увеличението на заплатите и пенсиите.

„Тук няма никакви обещания. Това е нещо, което започва още утре. Аз вече го обявих. Уведомих Агенцията за борба с корупцията. По силата на тези глупави закони съм длъжен в седемдневен срок от насрочването на изборите да декларирам всички свои дейности като президент на републиката. Уведомил съм ги и за тази пресконференция, дори за военно учение, което планирахме преди шест-седем месеца“, заяви Вучич.

Той допълни, че това се налага заради приетите закони, които според него не са от особена полза за никого.

Оставката на Вучич - тактически ход, а не капитулация

На пресконференцията Вучич обяви увеличение на заплатите и пенсиите от 1 декември, както и изплащане на допълнителни средства и помощи на гражданите.

Преди два дни по предложение на сръбското правителство президентът разпусна Народната скупщина (парламента-бел. ред.) и насрочи избори за 25 октомври

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Александър Вучич Сърбия избори
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Голям пожар в Димовци, горят къщи, активират BG-Alert

Голям пожар в Димовци, горят къщи, активират BG-Alert

Вучич подава оставка след визитата му в САЩ

Вучич подава оставка след визитата му в САЩ

Студен фронт връхлита България: Жълт код за бури, интензивни валежи и градушки в 13 области

Студен фронт връхлита България: Жълт код за бури, интензивни валежи и градушки в 13 области

Радиоактивната тайна на Мария Кюри: Какво откриха учените при отварянето на гроба ѝ през 1995 г.

Радиоактивната тайна на Мария Кюри: Какво откриха учените при отварянето на гроба ѝ през 1995 г.

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 17 часа
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 18 часа
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 21 часа
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

NOVA кани зрителите на пътешествие с новото предаване „Свобода на колела"

NOVA кани зрителите на пътешествие с новото предаване „Свобода на колела"

Любопитно Преди 13 минути

Приключенски дух и много красота очакват зрителите от 26 септември, всяка събота в 16:30 ч.

Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България

Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България

Любопитно Преди 16 минути

На 17 и 18 септември най-голямото бизнес събитие у нас ще събере 100 от най-видните експерти в България около темите за бизнеса, работата и хората, които ще движат страната напред

,

От България към външните пазари: как се прави бизнес отвъд границата

Любопитно Преди 47 минути

Забраниха достъпа до 5 имота в Баба Алино

Забраниха достъпа до 5 имота в Баба Алино

България Преди 52 минути

Днес на терен служители на Община Варна запечатаха сградите

Все по-малко безработни у нас започват работа

Все по-малко безработни у нас започват работа

Парите ни Преди 57 минути

У нас 9,7% от безработните започват работа при 23,2% средно за ЕС

OpenAI реши математически проблем за милиони, но забърка скандал в научната общност

OpenAI реши математически проблем за милиони, но забърка скандал в научната общност

Любопитно Преди 1 час

Технологичният гигант използва нов модел и 10 000 AI агента, за да реши проблем от физиката на течностите. Скандалът избухна, след като математици обвиниха компанията, че е използвала техните частни данни, за да ги изпревари

,

„Дронове: Българската следа“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Тайната на дълголетието: Какво трябва да направите на 30, за да сте здрави на 70

Тайната на дълголетието: Какво трябва да направите на 30, за да сте здрави на 70

Любопитно Преди 1 час

Експертите са категорични - остаряването не е неизбежна присъда. Малки промени в навиците в третото десетилетие от живота ни гарантират жизненост и бистър ум чак до 90-годишна възраст

Ебола в ДР Конго - епидемията обхвана седма провинция

Ебола в ДР Конго - епидемията обхвана седма провинция

Свят Преди 1 час

Заразен пациент е починал в Южно Убанги, след като е пътувал през няколко провинции в страната

„Българинът казва „Аз съм най-великият“, а американецът - „Аз ще СТАНА!“: Трейдърът Стиван в „Игри на волята“

„Българинът казва „Аз съм най-великият“, а американецът - „Аз ще СТАНА!“: Трейдърът Стиван в „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

21-годишният Стиван Добрев живее в Чикаго, където работи като трейдър и брокер. Анализирал всяка битка от предаването в специална тетрадка и тренирал калистеника, той влиза в шоуто с американски манталитет и амбиция да стигне до самия финал

Мигранти си приготвят храна близо до палатките си на плажа "Ел Трамполин" в испанския ексклав Сеута, 2 септември 2026 г.

Пожар избухна в мигрантски лагер в Сеута

Свят Преди 1 час

Испанската полиция съобщи, че огънят вероятно е възникнал случайно от свещ, цигара или малък лагерен огън

„Gen Z не сме лигльовци!“: Младият бизнесмен Тончо Тончев от „Игри на волята“ 8 влезе да разбие стереотипите

„Gen Z не сме лигльовци!“: Младият бизнесмен Тончо Тончев от „Игри на волята“ 8 влезе да разбие стереотипите

Любопитно Преди 1 час

24-годишният Тончо Тончев развива собствен транспортен бизнес и има дълги години спортен опит в хандбала. Влиза в шоуто с чар, готовност за стратегически флирт и амбиция да докаже, че Gen Z поколението умее да се бори и да побеждава

„Хващала съм и по-големи играчи от вас!“: Финансовият детектив Елена Вълкова в „Игри на волята“ 8

„Хващала съм и по-големи играчи от вас!“: Финансовият детектив Елена Вълкова в „Игри на волята“ 8

Любопитно Преди 2 часа

26-годишната Елена Вълкова от племето „Обречени“ разследва пране на пари и измами. Живяла в САЩ и Барселона, бившата каякарка и кросфитерка влиза на Арената с умението да разчита хората и да разбива всяка схема зад гърба ѝ

Променят движението в София заради голямо събитие: Кои улици и булеварди затварят на 12 септември

Променят движението в София заради голямо събитие: Кои улици и булеварди затварят на 12 септември

България Преди 2 часа

От 19:00 до 22:00 ч. ще има сериозни ограничения за автомобилите и промени в градския транспорт

,

Истинско чудо в Берингово море: 15-годишно момче оцеля върху обърната лодка в ледените води на Аляска

Свят Преди 2 часа

Тинейджърът прекара часове при екстремни условия на върха на потъващия съд, но двамата му спътници не извадиха този късмет

Петима в болница след верижна катастрофа с три превозни средства на пътя Добрич - Варна

Петима в болница след верижна катастрофа с три превозни средства на пътя Добрич - Варна

България Преди 2 часа

Тежък инцидент с лека кола, пътна помощ и микробус край село Любен Каравелово предизвика километрично задръстване. 22-годишен шофьор е настанен в ортопедия с фрактура и скъсана връзка на коляното, а останалите пострадали са освободени

Всичко от днес

От мрежата

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Август 2026 - най-горещият месец в историята

sinoptik.bg
1

След жегите - дъжд, градушка и риск от наводнения

sinoptik.bg

Красота и мистика: Сълзите на Леденика, които сбъдват желания

Edna.bg

Мафиотите от „Под прикритие“ и „Братя“ се събират в спектакъл

Edna.bg

Стоичков за „лъвовете“ на Евроволей 2026: Могат да бият всеки

Gong.bg

Стоичков: Всички спортове трябва да се върнат в училищата

Gong.bg

25 години от деня, който промени света: САЩ се прекланят пред жертвите на атентатите от 11 септември (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Голям пожар в Старозагорско: Пламъците стигнаха до последните къщи на Димовци (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg