Вучич подава оставка след визитата му в САЩ

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П резидентът на Сърбия Александър Вучич ще подаде оставка като държавен глава след завръщането си от Съединените щати. Това ще стане на 25 или 26 септември.

(Във видеото: Вучич разпусна сръбския парламент)

„Ще подам оставка веднага след завръщането си от Ню Йорк... Това е“, каза Вучич на пресконференция.

Сръбската прогресивна партия го издигна за водач на листата „Обединена Сърбия“ и кандидат за премиер.

Вучич: Планирам да подам оставка

На въпрос от N1 в какво качество се изявява и дали представеното не е предизборна програма, съдържаща множество обещания от правителството в оставка, Вучич отговори, че не става дума за обещания, тъй като вече е обявил увеличението на заплатите и пенсиите.

„Тук няма никакви обещания. Това е нещо, което започва още утре. Аз вече го обявих. Уведомих Агенцията за борба с корупцията. По силата на тези глупави закони съм длъжен в седемдневен срок от насрочването на изборите да декларирам всички свои дейности като президент на републиката. Уведомил съм ги и за тази пресконференция, дори за военно учение, което планирахме преди шест-седем месеца“, заяви Вучич.

Той допълни, че това се налага заради приетите закони, които според него не са от особена полза за никого.

Оставката на Вучич - тактически ход, а не капитулация

На пресконференцията Вучич обяви увеличение на заплатите и пенсиите от 1 декември, както и изплащане на допълнителни средства и помощи на гражданите.

Преди два дни по предложение на сръбското правителство президентът разпусна Народната скупщина (парламента-бел. ред.) и насрочи избори за 25 октомври