Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

С лед началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., Полша предостави военна помощ на нападнатата страна, която включваше ракетни системи „Пьорун” (мълния - бел. ред.)

Това оръжие бързо се доказа като ефективно средство за борба с руската авиация, особено на ниски височини, откъдето най-често са атакувани украински позиции.

Системата „Пьорун” помогна на украинските сили в борбата им срещу руски хеликоптери и самолети. А сравнително ниската ѝ цена позволява да бъде също и ефективно средство срещу дронове, които Русия използва широко.

Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

Благодарение на високата си точност и големи възможности, „Пьорун” се превърна в жизненоважна част от отбранителните усилия на Украйна.

Тези системи се използват в различни условия – от открити полета до градска среда, което ги прави универсални и изключително ценни за украинските въоръжени сили.

Те значително намалиха риска от руски въздушни удари по сухопътните войски и инфраструктурата.

Полската ракетна система „Пьорун” е предназначен за унищожаване на самолети, хеликоптери, безпилотни летателни апарати и крилати ракети.

Ракетата има взривател, оборудван със сензор за близост, който позволява унищожаване на цели в близост.

Модернизираната пускова установка е оборудвана и с допълнителен дневен мерник и термовизионен мерник, което позволява на оператора ефективно използване на комплекта и през нощта.

Ракетният комплекс има иновативен стартов механизъм, който позволява, наред с други неща, избор на: режим на преследване-сблъсък, тип цел, метеорологични условия, разпознаване „свой-чужд”, комуникация с оптични и термовизионни мерници.

Ракетите могат да поразяват цели, летящи на височина от 10 до 4000 метра. Обхватът им е от 400, до 6500 метра.

Заедно с бойната глава полската ракета тежи 19,5 кг и лети със до 560 метра в секунда или близо два пъти скоростта на звука.

Розовият кошмар на Кремъл: Украйна разкри най-мощната си ракета

Цената на „Пьорун” варира, но е значително по-ниска от тази на американските „Стингър”. През 2022 г. Естония закупи 100 системи с 300 ракети за 103 милиона евро.

„Пьорун” са купили още САЩ, Норвегия, Молдова, Литва, Латвия, Естония, Грузия и Белгия. А през тази година полската компания сключи договор за 3 милиарда крони (около 270 млн. евро) с Швеция.