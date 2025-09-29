Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

С лед началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., Полша предостави военна помощ на нападнатата страна, която включваше ракетни системи „Пьорун” (мълния - бел. ред.)
Това оръжие бързо се доказа като ефективно средство за борба с руската авиация, особено на ниски височини, откъдето най-често са атакувани украински позиции.
Системата „Пьорун” помогна на украинските сили в борбата им срещу руски хеликоптери и самолети. А сравнително ниската ѝ цена позволява да бъде също и ефективно средство срещу дронове, които Русия използва широко.
Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи
Благодарение на високата си точност и големи възможности, „Пьорун” се превърна в жизненоважна част от отбранителните усилия на Украйна.
Тези системи се използват в различни условия – от открити полета до градска среда, което ги прави универсални и изключително ценни за украинските въоръжени сили.
Те значително намалиха риска от руски въздушни удари по сухопътните войски и инфраструктурата.
Полската ракетна система „Пьорун” е предназначен за унищожаване на самолети, хеликоптери, безпилотни летателни апарати и крилати ракети.
Ракетата има взривател, оборудван със сензор за близост, който позволява унищожаване на цели в близост.
Модернизираната пускова установка е оборудвана и с допълнителен дневен мерник и термовизионен мерник, което позволява на оператора ефективно използване на комплекта и през нощта.
Ракетният комплекс има иновативен стартов механизъм, който позволява, наред с други неща, избор на: режим на преследване-сблъсък, тип цел, метеорологични условия, разпознаване „свой-чужд”, комуникация с оптични и термовизионни мерници.
Ракетите могат да поразяват цели, летящи на височина от 10 до 4000 метра. Обхватът им е от 400, до 6500 метра.
Заедно с бойната глава полската ракета тежи 19,5 кг и лети със до 560 метра в секунда или близо два пъти скоростта на звука.
Розовият кошмар на Кремъл: Украйна разкри най-мощната си ракета
Цената на „Пьорун” варира, но е значително по-ниска от тази на американските „Стингър”. През 2022 г. Естония закупи 100 системи с 300 ракети за 103 милиона евро.
„Пьорун” са купили още САЩ, Норвегия, Молдова, Литва, Латвия, Естония, Грузия и Белгия. А през тази година полската компания сключи договор за 3 милиарда крони (около 270 млн. евро) с Швеция.
🇸🇪 The Swedish Armed Forces will receive Polish-made Piorun man-portable air defense systems (MANPADS).— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) September 18, 2025
The contract was signed with Mesko, part of the Polish PGZ state defense group.
The value of the deal for an undisclosed number of systems is about SEK 3 billion (€270m). pic.twitter.com/wpBmCXdOON