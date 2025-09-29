България

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

Младите български волейболисти донесоха първото сребро от Световно първенство от 55 години, а жестът на италианеца трогна целия свят

29 септември 2025, 15:39
Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки
Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото
Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс
Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)

Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)
Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол
До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната

До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Н ационалният ни отбор по волейбол се завръща от Филипините с историческо отличие – първо сребро от Световно първенство от 55 години насам. Тимът стигна до финала, където отстъпи на Италия с 1:3 гейма, но представянето на младите български таланти записа незабравима страница в спортната история.

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев коментира в предаването „Здравей, България“ по NOVA, че подкрепата към отбора е била осезаема дори от хиляди километри разстояние: „Момчетата усещаха огромната подкрепа от българите, които бяха пред екраните. Още след мача си поговорихме, след това отидохме на дискотека да празнуваме – те все още се забавляват.“

Ганев обяви, че националите ще бъдат посрещнати утре в 17:30 ч. с открит автобус в София. „Когато всички работим заедно и гледаме в една цел, нещата могат да се случат“, каза той.

По думите на президента на федерацията опитът на италианския тим е изиграл роля в развоя на мача, но именно това се превръща в стимул за българите: „Вече знаем какво ще правим догодина. Следващата година предстои Европейско първенство, на което ще сме домакини.“

  • Жестът, който обиколи света

В социалните мрежи набра популярност кадър от края на срещата – италианският център Симоне Анцани държи лицето на разплаканото българско момче Дамян Колев. Ганев разкри думите, които са били изречени тогава: „Може да сме съперници на игрището, но спортът ни сплотява. Анцани каза на Колев: Вашият път тепърва започва.“

Сцената се превърна в символ на духа на играта, в която уважението остава над резултата.

  • Пътят на Симоне Анцани – от диагноза до световен триумф

Историята зад този жест е още по-силна, защото Анцани сам преминава през труден личен период. 33-годишният централен блокировач на „адзурите“ и Модена беше изправен пред края на кариерата си, когато преди две години му беше поставена диагноза сърдечно заболяване.

Той участва на Европейското първенство през 2021 г. и на Световното през 2022 г., като и в двата случая Италия ликуваше с трофея. През лятото на 2023 г. обаче състоянието му се влошава и резултатите от медицинските тестове поставят под въпрос бъдещето му в спорта. Анцани признава, че тогава е бил обхванат от страх и отчаяние, защото е осъзнал, че може да пропусне Олимпийските игри в Париж.

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

„Преследвах Олимпийските игри, което беше крайната ми цел, а сега съм тук благодарение на жена ми, момичетата ми, родителите ми, сестра ми и приятелите ми“, разказва той със сълзи.

През 2024 г., след едногодишна пауза, Анцани претърпява операция за аблация на сърцето. Аномалия, открита от имплантирано устройство, показва неизправност, която налага хирургическа намеса. Операцията се оказва успешна и му позволява да се завърне на терена.

  • Отчаяние, надежда и победа

Личната му история обяснява силата на емоциите в края на финала. Лицето му, обляно в сълзи, е отражение на човек, преминал от отчаяние и страх към щастие и постижение, което доскоро изглеждало невъзможно.

Срещу България Анцани отбеляза девет точки – седем в атака и две в блокада – и именно неговата атака донесе мачбола за Италия. Триумфът беше експлозия от радост, в която спортът отново доказа силата си да възражда.

Националният отбор на България по волейбол на Световното първенство за мъже
25 снимки
волейбол
волейбол
волейбол
волейбол
  • България с нова страница в историята

Въпреки загубата на финала, националният отбор на България написа нова страница в историята на волейбола у нас. Младите състезатели спечелиха първи медал от световен шампионат от повече от половин век, показаха увереност и изграден отборен дух.

Пред тях предстои ново предизвикателство – Европейското първенство през 2025 г., което България ще домакинства.

Национален отбор по волейбол Световно първенство по волейбол Сребърен медал България Италия Любо Ганев Спортен дух Дамян Колев
Последвайте ни
Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кой кой е, под чия „шапка“ и къде се позиционира на китайския пазар

Кой кой е, под чия „шапка“ и къде се позиционира на китайския пазар

carmarket.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 22 часа
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 21 часа
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 20 часа
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 20 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Любопитно Преди 40 минути

Стартът на третия сезон на шоуто остави далеч назад конкуренцията

Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж

Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж

Свят Преди 1 час

Нейният син потвърди трагичната новина в социалните мрежи само часове след инцидента

<p>Жестоко убийство в Пещера, съсед уби 62-годишна жена с нож</p>

Съсед уби 62-годишна жена в Пещера с нож, задържан и обвинен е

България Преди 2 часа

48-годишният П.Б. е извършил нападението след кражба на пари и телефон, прокуратурата в Пазарджик поиска „задържане под стража“

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Свят Преди 3 часа

В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той

<p>Медведев предупреди за опасност от ядрена война с Русия</p>

Медведев предупреди Европа за опасност от ядрена война с Русия

Свят Преди 3 часа

Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа", каза той

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Любопитно Преди 3 часа

Според проучване обиколката на врата един ден може дори да замени обиколката на талията като клиничен показател

Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ – СДС

Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ – СДС

България Преди 3 часа

Това е много важно, защото на нас ни трябва проевропейски ориентиран кандидат, каза той

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Свят Преди 3 часа

Причината за катастрофата все още се разследва

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

България Преди 3 часа

Тол камерите ще засичат нарушителите, а Гаранционният фонд осигурява историята на щетимостта за застрахователите

<p>Руските войски са обкръжени край Добропиля</p>

Сирски: Руските войски са обкръжени край Добропиля

Свят Преди 4 часа

Той също така подчертава, че за периода на контраофанзивната операция площта на освободената територия възлиза на около 175 кв. км.

Три начина да се справите с емоционални вампири

Три начина да се справите с емоционални вампири

Любопитно Преди 4 часа

Токсичните отношения оказват негативно влияние на психичното ви здраве

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

Свят Преди 4 часа

Дания наложи забрана за пускане на цивилни дронове, след като през нощта бяха забелязани дронове над военни съоръжения

Пътник без билет е открит мъртъв в колесника на самолет на American Airlines

Пътник без билет е открит мъртъв в колесника на самолет на American Airlines

Свят Преди 4 часа

Полицията започна разследване, летището работи нормално

Възстановено е движението по пътя Самоков - София

Възстановено е движението по пътя Самоков - София

България Преди 4 часа

Движението се осъществяваше двупосочно в една лента

Маникюрът, на който Мелания Тръмп е вярна вече 14 години

Маникюрът, на който Мелания Тръмп е вярна вече 14 години

Любопитно Преди 4 часа

През 2011 г. Мелания откри своя перфектен стил: млечнобелият маникюр

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Любопитно Преди 4 часа

Открийте универсалните истини, които поддържат вътрешния баланс и водят до истинско щастие, дори в трудни моменти

Всичко от днес

От мрежата

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат мандарини?

dogsandcats.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg
1

Законът защити вековен дъб в Старо Железаре

sinoptik.bg

Българка засенчи Наоми Кембъл в Лондон: Ето коя е Димана Сърменова (СНИМКИ)

Edna.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

Бразилски халф може да стане съотборник на Илия Груев в Лийдс

Gong.bg

Бивш съдия: Дузпата за Арсенал срещу Нюкасъл неправилно бе отменена

Gong.bg

Жестоко убийство на жена в Пещера

Nova.bg

Задържаха и уволниха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Nova.bg