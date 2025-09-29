Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Н ационалният ни отбор по волейбол се завръща от Филипините с историческо отличие – първо сребро от Световно първенство от 55 години насам. Тимът стигна до финала, където отстъпи на Италия с 1:3 гейма, но представянето на младите български таланти записа незабравима страница в спортната история.

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев коментира в предаването „Здравей, България“ по NOVA, че подкрепата към отбора е била осезаема дори от хиляди километри разстояние: „Момчетата усещаха огромната подкрепа от българите, които бяха пред екраните. Още след мача си поговорихме, след това отидохме на дискотека да празнуваме – те все още се забавляват.“

Ганев обяви, че националите ще бъдат посрещнати утре в 17:30 ч. с открит автобус в София. „Когато всички работим заедно и гледаме в една цел, нещата могат да се случат“, каза той.

По думите на президента на федерацията опитът на италианския тим е изиграл роля в развоя на мача, но именно това се превръща в стимул за българите: „Вече знаем какво ще правим догодина. Следващата година предстои Европейско първенство, на което ще сме домакини.“

Жестът, който обиколи света

В социалните мрежи набра популярност кадър от края на срещата – италианският център Симоне Анцани държи лицето на разплаканото българско момче Дамян Колев. Ганев разкри думите, които са били изречени тогава: „Може да сме съперници на игрището, но спортът ни сплотява. Анцани каза на Колев: Вашият път тепърва започва.“

Сцената се превърна в символ на духа на играта, в която уважението остава над резултата.

Пътят на Симоне Анцани – от диагноза до световен триумф

Историята зад този жест е още по-силна, защото Анцани сам преминава през труден личен период. 33-годишният централен блокировач на „адзурите“ и Модена беше изправен пред края на кариерата си, когато преди две години му беше поставена диагноза сърдечно заболяване.

Той участва на Европейското първенство през 2021 г. и на Световното през 2022 г., като и в двата случая Италия ликуваше с трофея. През лятото на 2023 г. обаче състоянието му се влошава и резултатите от медицинските тестове поставят под въпрос бъдещето му в спорта. Анцани признава, че тогава е бил обхванат от страх и отчаяние, защото е осъзнал, че може да пропусне Олимпийските игри в Париж.

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

„Преследвах Олимпийските игри, което беше крайната ми цел, а сега съм тук благодарение на жена ми, момичетата ми, родителите ми, сестра ми и приятелите ми“, разказва той със сълзи.

През 2024 г., след едногодишна пауза, Анцани претърпява операция за аблация на сърцето. Аномалия, открита от имплантирано устройство, показва неизправност, която налага хирургическа намеса. Операцията се оказва успешна и му позволява да се завърне на терена.

Отчаяние, надежда и победа

Личната му история обяснява силата на емоциите в края на финала. Лицето му, обляно в сълзи, е отражение на човек, преминал от отчаяние и страх към щастие и постижение, което доскоро изглеждало невъзможно.

Срещу България Анцани отбеляза девет точки – седем в атака и две в блокада – и именно неговата атака донесе мачбола за Италия. Триумфът беше експлозия от радост, в която спортът отново доказа силата си да възражда.

България с нова страница в историята

Въпреки загубата на финала, националният отбор на България написа нова страница в историята на волейбола у нас. Младите състезатели спечелиха първи медал от световен шампионат от повече от половин век, показаха увереност и изграден отборен дух.

Пред тях предстои ново предизвикателство – Европейското първенство през 2025 г., което България ще домакинства.