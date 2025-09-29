Арестуваха българка в Русия

Б ългарска гражданка е задържана от полицията в Руската федерация, съобщиха от българското Министерство на външните работи (МВнР) пред БТА.

Според получената в посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на измама или злоупотреба с доверие.

Посолството ни в Москва следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната, посочиха още от МВнР.