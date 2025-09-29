Свят

Арестуваха българка в Русия

Посолството ни в Москва следи развитието на случая

29 септември 2025, 19:00
Арестуваха българка в Русия
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б ългарска гражданка е задържана от полицията в Руската федерация, съобщиха от българското Министерство на външните работи (МВнР) пред БТА.

Според получената в посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на измама или злоупотреба с доверие.

Българка е осъдена на три години затвор в Русия заради коментари в социалните мрежи

Посолството ни в Москва следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната, посочиха още от МВнР.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Русия арест българка
Последвайте ни
Арестуваха българка в Русия

Арестуваха българка в Русия

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Путин нареди най-голямата есенна мобилизация от 2016 г. насам

Путин нареди най-голямата есенна мобилизация от 2016 г. насам

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Глобяват шофьори без

Глобяват шофьори без "Гражданска отговорност" по тол камерите

pariteni.bg
Какво значи леко мътният поглед при кучетата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 1 ден
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 1 ден
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 1 ден
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 23 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

България Преди 15 минути

Министър Генов припомни, че е предприел смяна на ръководството на екоинспекцията

„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

България Преди 2 часа

Общата продължителност на ремонта остава 90 дни

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Стартът на третия сезон на шоуто остави далеч назад конкуренцията

Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

Любопитно Преди 4 часа

Въпреки че официалното ѝ име е Ивана, тя използва „Иванка“ във всички аспекти на живота си – както личен, така и професионален

Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж

Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж

Свят Преди 4 часа

Нейният син потвърди трагичната новина в социалните мрежи само часове след инцидента

Всеки сам решава дали да сваля руски самолети

Всеки сам решава дали да сваля руски самолети

Свят Преди 4 часа

ЕК: Трябва да защитим източния фланг

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

България Преди 5 часа

Младите български волейболисти донесоха първото сребро от Световно първенство от 55 години, а жестът на италианеца трогна целия свят

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

България Преди 5 часа

Според синдикалната организация взетият подкуп е дирижиран от по-високо ниво в агенцията

Снимката е илюстративна

Открито е изоставено в кашон новородено бебе до пътя

Свят Преди 5 часа

Новороденото бебе е в добро здраве, съобщават властите във Филипините

<p>Жестоко убийство в Пещера, съсед уби 62-годишна жена с нож</p>

Съсед уби 62-годишна жена в Пещера с нож, задържан и обвинен е

България Преди 6 часа

48-годишният П.Б. е извършил нападението след кражба на пари и телефон, прокуратурата в Пазарджик поиска „задържане под стража“

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Свят Преди 6 часа

В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той

<p>Медведев предупреди за опасност от ядрена война с Русия</p>

Медведев предупреди Европа за опасност от ядрена война с Русия

Свят Преди 6 часа

Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа", каза той

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Любопитно Преди 6 часа

Според проучване обиколката на врата един ден може дори да замени обиколката на талията като клиничен показател

Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ – СДС

Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ – СДС

България Преди 6 часа

Това е много важно, защото на нас ни трябва проевропейски ориентиран кандидат, каза той

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Свят Преди 7 часа

Причината за катастрофата все още се разследва

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

България Преди 7 часа

Тол камерите ще засичат нарушителите, а Гаранционният фонд осигурява историята на щетимостта за застрахователите

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
1

Айтоският генгер под заплаха

sinoptik.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg

Българка засенчи Наоми Кембъл в Лондон: Ето коя е Димана Сърменова (СНИМКИ)

Edna.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

Манчестър Юнайтед готви януарска оферта за нежелан в Атлетико Мадрид

Gong.bg

Атлетико определи цената на Хулиан Алварес, за да отблъсне интереса към него

Gong.bg

Приятелката на Алекс Николов: Със Симеон нямат нуждата да излизат от сянката на баща си, доказали са се

Nova.bg

Публикуваха графика за спиране на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София

Nova.bg