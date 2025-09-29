Всеки сам решава дали да сваля руски самолети

Р ешенията за свалянето на безпилотни самолети, навлезли във въздушното пространство на страна от ЕС, се взимат от засегнатите държави, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция.

Той добави, че през октомври предстоят следващите стъпки след онлайн срещата на няколко страни от ЕС и Украйна в края на миналата седмица за изграждане на "стена срещу дронове". По неговите думи към разговорите ще се присъединят по-широк кръг държави.

"Има нужда от европейски отговор на днешните заплахи", поясни говорителят.

Изграждането на "стената" е свързано със засичането на дронове в нарушение и определянето на посоката, откъдето идват, а държавите сами ще преценят как да действат по-нататък, уточни той. Говорителят отбеляза, че в първоначалните разговори са се включили представители на НАТО.

"Трябва да защитим източния фланг, необходимо е участието на всички държави от региона", каза той.