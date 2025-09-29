Свят

Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж

Нейният син потвърди трагичната новина в социалните мрежи само часове след инцидента

29 септември 2025, 16:07
Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж
Източник: iStock/Getty Images

Т урската певица Гюл Тют, по-известна с артистичния си псевдоним Гюллю, почина на 51-годишна възраст, след като падна от балкона на дома си в Чънарчък, област Ялова.

Нейният син Туберк Яз потвърди трагичната новина в социалните мрежи само часове след инцидента и категорично отхвърли слуховете за самоубийство. В публикация в Instagram той написа:

„Споделям това съобщение, за да обявя тъжната новина. Разпространяваните информации за самоубийство не отговарят на истината.“

Той допълни, че подробности за погребението ще бъдат съобщени по-късно.

Според първоначалната информация, около 3 часа сутринта певицата била на балкона заедно с дъщеря си и близък приятел на семейството. Внезапно ѝ прилошало и тя паднала. Пристигналите на място медици констатирали смъртта ѝ.

В официално изявление на управата на Ялова се уточнява, че е получен сигнал за „падане от височина“ в квартал „Харманлар“ на улица „Вали Ак“. Незабавно били изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

„След пристигане на адреса бе установено, че артистката, известна като Гюллю, е паднала от прозорец, докато е била заедно с дъщеря си и нейна приятелка. Медицинският екип констатира смъртта ѝ на място“, се посочва в съобщението.

По разпореждане на прокуратурата е започнало разследване, което се води от Районното полицейско управление в Чънарчък.

Източник: www.dailystar.co.uk    
Гюллю Турска певица Смърт Падане от балкон Чънарчък Ялова Разследване Инцидент Туберк Яз
Последвайте ни
Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 бели породи кучета и как да се грижим за тях (СНИМКИ)

8 бели породи кучета и как да се грижим за тях (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 22 часа
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 21 часа
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 20 часа
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 20 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Свят Преди 29 минути

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 г.

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Любопитно Преди 41 минути

Стартът на третия сезон на шоуто остави далеч назад конкуренцията

Снимката е илюстративна

Открито е изоставено в кашон новородено бебе до пътя

Свят Преди 2 часа

Новороденото бебе е в добро здраве, съобщават властите във Филипините

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Свят Преди 3 часа

В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Любопитно Преди 3 часа

Според проучване обиколката на врата един ден може дори да замени обиколката на талията като клиничен показател

Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ – СДС

Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ – СДС

България Преди 3 часа

Това е много важно, защото на нас ни трябва проевропейски ориентиран кандидат, каза той

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Свят Преди 3 часа

Причината за катастрофата все още се разследва

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

България Преди 3 часа

Тол камерите ще засичат нарушителите, а Гаранционният фонд осигурява историята на щетимостта за застрахователите

<p>Руските войски са обкръжени край Добропиля</p>

Сирски: Руските войски са обкръжени край Добропиля

Свят Преди 4 часа

Той също така подчертава, че за периода на контраофанзивната операция площта на освободената територия възлиза на около 175 кв. км.

Три начина да се справите с емоционални вампири

Три начина да се справите с емоционални вампири

Любопитно Преди 4 часа

Токсичните отношения оказват негативно влияние на психичното ви здраве

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

Свят Преди 4 часа

Дания наложи забрана за пускане на цивилни дронове, след като през нощта бяха забелязани дронове над военни съоръжения

Пътник без билет е открит мъртъв в колесника на самолет на American Airlines

Пътник без билет е открит мъртъв в колесника на самолет на American Airlines

Свят Преди 4 часа

Полицията започна разследване, летището работи нормално

Възстановено е движението по пътя Самоков - София

Възстановено е движението по пътя Самоков - София

България Преди 4 часа

Движението се осъществяваше двупосочно в една лента

Маникюрът, на който Мелания Тръмп е вярна вече 14 години

Маникюрът, на който Мелания Тръмп е вярна вече 14 години

Любопитно Преди 4 часа

През 2011 г. Мелания откри своя перфектен стил: млечнобелият маникюр

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Любопитно Преди 4 часа

Открийте универсалните истини, които поддържат вътрешния баланс и водят до истинско щастие, дори в трудни моменти

<p>&bdquo;Бог мрази САЩ&ldquo; -&nbsp;когато протестите шокират нацията и свободата на словото е под въпрос</p>

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

Свят Преди 4 часа

Администрацията на Доналд Тръмп все по-усилено се опитва да заглуши гласовете на своите опоненти, алармират експерти

Всичко от днес

От мрежата

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат мандарини?

dogsandcats.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg
1

Законът защити вековен дъб в Старо Железаре

sinoptik.bg

Българка засенчи Наоми Кембъл в Лондон: Ето коя е Димана Сърменова (СНИМКИ)

Edna.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

Бразилски халф може да стане съотборник на Илия Груев в Лийдс

Gong.bg

Бивш съдия: Дузпата за Арсенал срещу Нюкасъл неправилно бе отменена

Gong.bg

Жестоко убийство на жена в Пещера

Nova.bg

Задържаха и уволниха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Nova.bg