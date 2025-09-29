Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж

Т урската певица Гюл Тют, по-известна с артистичния си псевдоним Гюллю, почина на 51-годишна възраст, след като падна от балкона на дома си в Чънарчък, област Ялова.

Нейният син Туберк Яз потвърди трагичната новина в социалните мрежи само часове след инцидента и категорично отхвърли слуховете за самоубийство. В публикация в Instagram той написа:

„Споделям това съобщение, за да обявя тъжната новина. Разпространяваните информации за самоубийство не отговарят на истината.“

Той допълни, че подробности за погребението ще бъдат съобщени по-късно.

Според първоначалната информация, около 3 часа сутринта певицата била на балкона заедно с дъщеря си и близък приятел на семейството. Внезапно ѝ прилошало и тя паднала. Пристигналите на място медици констатирали смъртта ѝ.

В официално изявление на управата на Ялова се уточнява, че е получен сигнал за „падане от височина“ в квартал „Харманлар“ на улица „Вали Ак“. Незабавно били изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

„След пристигане на адреса бе установено, че артистката, известна като Гюллю, е паднала от прозорец, докато е била заедно с дъщеря си и нейна приятелка. Медицинският екип констатира смъртта ѝ на място“, се посочва в съобщението.

По разпореждане на прокуратурата е започнало разследване, което се води от Районното полицейско управление в Чънарчък.