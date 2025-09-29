Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

С лужители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство. Това заяви пред NOVA председателят на синдикалната организация Александър Иванов.

Според него тече прикрито масово уволняване на служители на агенцията с цел премахване на работещи, които настояват за достойно възнаграждение, а не на такива, получаващи пари от корупционни практики.

Позицията идва във връзка с ареста и уволнението на двамата инспектори, взели подкуп от шофьори, превозващи техника за шоуто на Роби Уилямс в София. Според синдикалната организация взетият подкуп е дирижиран от по-високо ниво в агенцията.

Организацията ще внесе обявление със стачни искания.