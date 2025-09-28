София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

"Газа – спрете клането": Какво се случи на протеста в Берлин

С толичната община организира първото по рода си тържествено събитие в чест на Националния отбор по волейбол, който донесе на България исторически сребърен медал от Световното първенство. Събитието ще се състои на 30 септември (вторник) от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“, където фенове и граждани ще имат възможност да поздравят и аплодират своите любимци, съобщи NOVA.

Инициативата е първа по рода си и цели да отбележи значимото постижение на българските волейболисти не само като спортен успех, но и като обединяващ момент за цялата нация.

Момчетата от отбора ще получат специални награди от Федерацията, от Столична община.