Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

К аква е обиколката на врата ви? Нямате представа? Това е разбираемо, но според някои експерти може да е полезно да знаете размера на врата си. Причината е, че той може да бъде по-добър индикатор за някои здравословни рискове в сравнение с други често споменавани мерки като съотношението талия-ханш и индексът на телесна маса (BMI),пише IFLScience.

BMI често се използва като здравословен показател, но нека бъдем честни: на индивидуално ниво той е доста неточен. Всъщност създателят му (който не е бил лекар) никога не е възнамерявал да се използва по този начин.

По-важни от килограмите: 4 мерки извън кантара, които да следим

се изчислява чрез теглото и височината, за да се получи резултат, който поставя човека на скала от „поднормено тегло“ до „екстремно затлъстяване“.

Но считането на определени BMI резултати като „добри“, без да се отчитат многото други фактори, влияещи върху здравето на индивида, вече е широко прието за несъстоятелно.

Един често използван пример е този с бодибилдърите или други спортисти с висока мускулна маса. Мускулите са тежки, така че хората с много мускули ще имат по-високо телесно тегло, което лесно може да изтласка техния BMI в „нездравословните“ диапазони, въпреки че процентът на телесните им мазнини и други здравословни показатели са оптимални.

Как да разберете, че затлъстявате

С осъзнаването, че BMI се използва неправилно, идва и постепенно по-добро разбиране за важността на телесния състав. Например, сега се смята, че висцералната мазнина, която се натрупва около органите в коремната кухина, е по-значима за здравето от натрупването на мазнини в други части на тялото.

Обиколката на талията често се използва като показател за висцералната мазнина, но в скорошна статия за The Conversation изследователи от университета Кингстън подчертават друг показател, за който вероятно не сте се замисляли досега: размерът на врата.

„Изследванията показват, че хората с по-големи вратове спрямо размера на тялото си са изправени пред повишени рискове от няколко сериозни здравословни състояния“, пишат старшите преподаватели Ахмед Елбедиви и Надин Уехида. „Връзката се крие в това, което размерът на врата разкрива за разпределението на мазнините, особено в горната част на тялото.“

Едно проучване, ръководено от биостатистици от Училището по обществено здраве на Харвард T.H. Chan, заключава, че „обиколката на врата може да има уникална генетична основа, независима от BMI“.

Проучване от 2019 г. с над 4600 души в Чили предполага, че обиколката на врата един ден може дори да замени обиколката на талията като клиничен показател.

Има редица изследвания, на които Елбедиви и Уехида се позовават, които показват, че обиколката на врата е свързана със състояния като високо кръвно налягане, предсърдно мъждене (ненормален сърдечен ритъм) и коронарна артериална болест. Съобщава се също за връзка с диабет тип 2 и обструктивна сънна апнея.

Проучване от 2025 г. също свързва увеличената обиколка на врата със синдром на поликистозните яйчници, но посочва, че са необходими допълнителни изследвания с по-разнообразни популации.

Какъв размер на врата се счита за потенциален здравословен риск?

Вероятно вече посягате към шивашкия метър. Но какъв е размерът на врата, който може да бъде потенциално тревожен?

„За мъжете 43 см или повече увеличава здравословните рискове. За жените прагът е 35,5 см или повече“, пишат Елбедиви и Уехида, позовавайки се на данни от проучването Framingham Heart Study, дългогодишен проект за изследване на сърдечно-съдови заболявания, който вече обхваща три поколения участници.

Изследването, на което се позовават, от 2022 г., установи, че размерът на врата е статистически свързан с предсърдно мъждене дори след корекция за BMI, обиколка на талията, ръст и тегло – въпреки че авторите му отбелязват, че връзката е най-силна при хора с наднормено тегло. Това е само едно проучване и авторите му заявиха, че са необходими повече изследвания, за да се разбере дали има причинно-следствена връзка.

Съветите за оптимизиране на нивата на горните телесни мазнини остават същите: хранете се балансирано и спортувайте редовно. Следването на тези съвети може да помогне за намаляване на обиколката на врата до известна степен. Но ако тя е по-голяма от тези прагове, не се паникьосвайте. Това все още е само една част от голямата картина, която представлявате вие и тялото ви.