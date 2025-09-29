Любопитно

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Според проучване обиколката на врата един ден може дори да замени обиколката на талията като клиничен показател

29 септември 2025, 14:09
Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?
Източник: iStock

К аква е обиколката на врата ви? Нямате представа? Това е разбираемо, но според някои експерти може да е полезно да знаете размера на врата си. Причината е, че той може да бъде по-добър индикатор за някои здравословни рискове в сравнение с други често споменавани мерки като съотношението талия-ханш и индексът на телесна маса (BMI),пише IFLScience.  

BMI често се използва като здравословен показател, но нека бъдем честни: на индивидуално ниво той е доста неточен. Всъщност създателят му (който не е бил лекар) никога не е възнамерявал да се използва по този начин.

По-важни от килограмите: 4 мерки извън кантара, които да следим

се изчислява чрез теглото и височината, за да се получи резултат, който поставя човека на скала от „поднормено тегло“ до „екстремно затлъстяване“.

Но считането на определени BMI резултати като „добри“, без да се отчитат многото други фактори, влияещи върху здравето на индивида, вече е широко прието за несъстоятелно.

Един често използван пример е този с бодибилдърите или други спортисти с висока мускулна маса. Мускулите са тежки, така че хората с много мускули ще имат по-високо телесно тегло, което лесно може да изтласка техния BMI в „нездравословните“ диапазони, въпреки че процентът на телесните им мазнини и други здравословни показатели са оптимални.

Как да разберете, че затлъстявате

С осъзнаването, че BMI се използва неправилно, идва и постепенно по-добро разбиране за важността на телесния състав. Например, сега се смята, че висцералната мазнина, която се натрупва около органите в коремната кухина, е по-значима за здравето от натрупването на мазнини в други части на тялото.

Обиколката на талията често се използва като показател за висцералната мазнина, но в скорошна статия за The Conversation изследователи от университета Кингстън подчертават друг показател, за който вероятно не сте се замисляли досега: размерът на врата.

„Изследванията показват, че хората с по-големи вратове спрямо размера на тялото си са изправени пред повишени рискове от няколко сериозни здравословни състояния“, пишат старшите преподаватели Ахмед Елбедиви и Надин Уехида. „Връзката се крие в това, което размерът на врата разкрива за разпределението на мазнините, особено в горната част на тялото.“

Едно проучване, ръководено от биостатистици от Училището по обществено здраве на Харвард T.H. Chan, заключава, че „обиколката на врата може да има уникална генетична основа, независима от BMI“.

Проучване от 2019 г. с над 4600 души в Чили предполага, че обиколката на врата един ден може дори да замени обиколката на талията като клиничен показател.

Има редица изследвания, на които Елбедиви и Уехида се позовават, които показват, че обиколката на врата е свързана със състояния като високо кръвно налягане, предсърдно мъждене (ненормален сърдечен ритъм) и коронарна артериална болест. Съобщава се също за връзка с диабет тип 2 и обструктивна сънна апнея.

Проучване от 2025 г. също свързва увеличената обиколка на врата със синдром на поликистозните яйчници, но посочва, че са необходими допълнителни изследвания с по-разнообразни популации.

Какъв размер на врата се счита за потенциален здравословен риск?

Вероятно вече посягате към шивашкия метър. Но какъв е размерът на врата, който може да бъде потенциално тревожен?

„За мъжете 43 см или повече увеличава здравословните рискове. За жените прагът е 35,5 см или повече“, пишат Елбедиви и Уехида, позовавайки се на данни от проучването Framingham Heart Study, дългогодишен проект за изследване на сърдечно-съдови заболявания, който вече обхваща три поколения участници.

Изследването, на което се позовават, от 2022 г., установи, че размерът на врата е статистически свързан с предсърдно мъждене дори след корекция за BMI, обиколка на талията, ръст и тегло – въпреки че авторите му отбелязват, че връзката е най-силна при хора с наднормено тегло. Това е само едно проучване и авторите му заявиха, че са необходими повече изследвания, за да се разбере дали има причинно-следствена връзка.

Съветите за оптимизиране на нивата на горните телесни мазнини остават същите: хранете се балансирано и спортувайте редовно. Следването на тези съвети може да помогне за намаляване на обиколката на врата до известна степен. Но ако тя е по-голяма от тези прагове, не се паникьосвайте. Това все още е само една част от голямата картина, която представлявате вие и тялото ви.

здраве здравеопазване Обиколка на врата Здравословни рискове ИТМ Висцерална мазнина Телесен състав Разпределение на мазнините Сърдечно-съдови заболявания Диабет тип 2 Наднормено тегло Здравословен начин на живот
Последвайте ни

По темата

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

Глобяват шофьори без

Глобяват шофьори без "Гражданска отговорност" по тол камерите

pariteni.bg
12 признака на фалшива бременност при кучетата

12 признака на фалшива бременност при кучетата

dogsandcats.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 22 часа
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 21 часа
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 20 часа
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 20 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Свят Преди 29 минути

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 г.

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Любопитно Преди 41 минути

Стартът на третия сезон на шоуто остави далеч назад конкуренцията

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

България Преди 2 часа

Младите български волейболисти донесоха първото сребро от Световно първенство от 55 години, а жестът на италианеца трогна целия свят

Снимката е илюстративна

Открито е изоставено в кашон новородено бебе до пътя

Свят Преди 2 часа

Новороденото бебе е в добро здраве, съобщават властите във Филипините

<p>Жестоко убийство в Пещера, съсед уби 62-годишна жена с нож</p>

Съсед уби 62-годишна жена в Пещера с нож, задържан и обвинен е

България Преди 2 часа

48-годишният П.Б. е извършил нападението след кражба на пари и телефон, прокуратурата в Пазарджик поиска „задържане под стража“

<p>Медведев предупреди за опасност от ядрена война с Русия</p>

Медведев предупреди Европа за опасност от ядрена война с Русия

Свят Преди 3 часа

Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа", каза той

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Свят Преди 3 часа

Причината за катастрофата все още се разследва

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

България Преди 3 часа

Тол камерите ще засичат нарушителите, а Гаранционният фонд осигурява историята на щетимостта за застрахователите

<p>Руските войски са обкръжени край Добропиля</p>

Сирски: Руските войски са обкръжени край Добропиля

Свят Преди 4 часа

Той също така подчертава, че за периода на контраофанзивната операция площта на освободената територия възлиза на около 175 кв. км.

Три начина да се справите с емоционални вампири

Три начина да се справите с емоционални вампири

Любопитно Преди 4 часа

Токсичните отношения оказват негативно влияние на психичното ви здраве

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

Свят Преди 4 часа

Дания наложи забрана за пускане на цивилни дронове, след като през нощта бяха забелязани дронове над военни съоръжения

Пътник без билет е открит мъртъв в колесника на самолет на American Airlines

Пътник без билет е открит мъртъв в колесника на самолет на American Airlines

Свят Преди 4 часа

Полицията започна разследване, летището работи нормално

Възстановено е движението по пътя Самоков - София

Възстановено е движението по пътя Самоков - София

България Преди 4 часа

Движението се осъществяваше двупосочно в една лента

Маникюрът, на който Мелания Тръмп е вярна вече 14 години

Маникюрът, на който Мелания Тръмп е вярна вече 14 години

Любопитно Преди 4 часа

През 2011 г. Мелания откри своя перфектен стил: млечнобелият маникюр

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Любопитно Преди 4 часа

Открийте универсалните истини, които поддържат вътрешния баланс и водят до истинско щастие, дори в трудни моменти

<p>&bdquo;Бог мрази САЩ&ldquo; -&nbsp;когато протестите шокират нацията и свободата на словото е под въпрос</p>

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

Свят Преди 4 часа

Администрацията на Доналд Тръмп все по-усилено се опитва да заглуши гласовете на своите опоненти, алармират експерти

Всичко от днес

От мрежата

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат мандарини?

dogsandcats.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg
1

Законът защити вековен дъб в Старо Железаре

sinoptik.bg

Българка засенчи Наоми Кембъл в Лондон: Ето коя е Димана Сърменова (СНИМКИ)

Edna.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

Бразилски халф може да стане съотборник на Илия Груев в Лийдс

Gong.bg

Бивш съдия: Дузпата за Арсенал срещу Нюкасъл неправилно бе отменена

Gong.bg

Жестоко убийство на жена в Пещера

Nova.bg

Задържаха и уволниха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Nova.bg