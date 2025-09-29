България

Съсед уби 62-годишна жена в Пещера с нож, задържан и обвинен е

48-годишният П.Б. е извършил нападението след кражба на пари и телефон, прокуратурата в Пазарджик поиска „задържане под стража“

29 септември 2025, 14:50
О кръжна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняем 48-годишният П.Б. за жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера. Според разследването, престъплението е извършено с множество прободно-порезни удари с нож в корема, гърдите и лицето на жертвата, а извършителят е стар познайник на полицията с регистрирани криминални прояви.

На 27 септември около обяд трагедията разтърси родопското градче. Сигнал за починала жена в квартал „Пирин“ бил подаден в 12:20 ч. на тел. 112 от филиал на Спешна помощ, след като дежурният екип открил тялото ѝ в дома ѝ. На мястото незабавно пристигнали полицаи и медици, които установили, че смъртта е настъпила вследствие на множество удари с нож в областта на корема, гърдите и лицето.

Според събраните доказателства, няколко часа по-рано същия ден обвиняемият П.Б., който е съсед на жертвата, посетил дома ѝ и изчакал съпругът ѝ да отиде на работа. Жената излязла на двора, а П.Б. се възползвал от момента, влязъл в една от стаите и отнел пари и мобилен телефон. Когато жената се върнала, между тях възникнал конфликт. В хода на разправията П.Б. взел кухненски нож, намерен върху шкаф, и нанесъл множество прободно-порезни рани на тялото ѝ, след което жената починала на място.

На сигнал за инцидента незабавно бил уведомен дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик, а на мястото пристигнали и експерти от Главна дирекция „Национална полиция“. Стартирани били оперативно-издирвателни действия „по горещи следи“. Извършен бил щателен оглед на местопрестъплението, иззети били веществени доказателства, а трупът на жертвата бил транспортиран за аутопсия в отделение по съдебна медицина в МБАЛ-Пазарджик.

След проведените действия криминалистите бързо успели да установят самоличността на извършителя – 48-годишен мъж от същия квартал, който е стар познайник на органите на реда. Намерен бил ножът, с който е извършено тежкото престъпление, както и откраднатите парична сума и мобилен телефон.

Обвиняемият П.Б. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пазарджик да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

