Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Р уският президент Владимир Путин подписа днес закон за отхвърляне на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, предаде "Ройтерс".

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 г.

"Съкрушителни доказателства за руски военни престъпления"

Според закона, одобрен от парламента, руското изтегляне от документа е в отговор на решението на Съвета на Европа да откаже място на руски представител в комитета за наблюдение на конвенцията против изтезанията.