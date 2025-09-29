Любопитно

Иванка Тръмп разкри „истинското" си име

Въпреки че официалното ѝ име е Ивана, тя използва „Иванка“ във всички аспекти на живота си – както личен, така и професионален

29 септември 2025, 16:55

Източник: Getty Images

Д окато по-голямата част от света я познава просто като Иванка, оказва се, че най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп винаги е използвала умалително име, а мнозина разбират това едва сега.

Още през 2010 г. Иванка Тръмп отговаря на въпрос на фен за произхода на името си и разкрива любопитен детайл за самоличността си, който продължава да изненадва хората и днес.

„Истинското ми име е Ивана“, написа тя в Twitter. „На чешки Иванка е умалителна форма на Ивана, както Боби е на Робърт.“

Да, пълното име на Иванка Тръмп всъщност е Ивана Мари Тръмп – същото като това на покойната ѝ майка, Ивана Тръмп, първата съпруга на Доналд Тръмп. Това е необичайна ситуация, в която майка и дъщеря не само споделят гените си, но и едно и също собствено име. За много фенове това напомня на връзката между Лорелай и Рори от сериала „Момичетата Гилмор“, където традицията на именуването и силната майчино-дъщерна близост вървят ръка за ръка.

Оригиналната Ивана Тръмп е родена в Чехословакия и се премества в Канада през 70-те години, преди да се установи в САЩ. През 1977 г. тя се омъжва за Доналд Тръмп и двамата имат три деца – Доналд-младши, Иванка и Ерик. Днес Иванка е на 43 години и е второто дете в семейството. Бившият президент има още две деца – Тифани от брака си с Марла Мейпълс и Барън от настоящата си съпруга Мелания.

Източник: Getty Images

Въпреки че официалното ѝ име е Ивана, тя използва „Иванка“ във всички аспекти на живота си – както личен, така и професионален. Очевидно прякорът се е наложил още в детството ѝ и се е превърнал в публичната ѝ идентичност, дори актът ѝ за раждане да казва друго. „Първата дъщеря“ е известна със силните си връзки с братята и сестрите си и напоследък открито подкрепя новия проект на Ерик Тръмп.

Момичето на татко: Иванка Тръмп от модата до политиката
7 снимки
Иванка Тръмп мода политика
Иванка Тръмп мода политика
Иванка Тръмп мода политика
Иванка Тръмп мода политика

Бившият президентски съветник използва социалните мрежи, за да популяризира новообявените мемоари на брат си Ерик – книга, която предлага задълбочен поглед върху вътрешния свят на това, което той нарича „най-влиятелното семейство в Америка“.

Докато Иванка попадна в политическия прожектор като старши съветник в Белия дом по време на управлението на баща си, Ерик пое управлението на Trump Organization заедно с брат им Доналд-младши.

Източник: Getty Images

В интервю за New York Magazine от 2004 г. Иванка размишлява върху тяхното детство: „Вижте, никой от нас не е светец. Всички обичаме да се забавляваме. Но мисля, че родителите ни просто бяха доста строги с нас. Винаги се стараеха да живеем в някаква сфера на реалността. Не знам как са успели, но знаеха перфектния начин да ни дадат това, от което имаме нужда, без то да бъде дадено даром“, казва тя.

Източник: www.hola.com    
Иванка Тръмп Ивана Тръмп Доналд Тръмп Семейство Тръмп Имена Умалителни имена Белият дом




