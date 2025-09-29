Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

Д окато по-голямата част от света я познава просто като Иванка, оказва се, че най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп винаги е използвала умалително име, а мнозина разбират това едва сега.

Още през 2010 г. Иванка Тръмп отговаря на въпрос на фен за произхода на името си и разкрива любопитен детайл за самоличността си, който продължава да изненадва хората и днес.

„Истинското ми име е Ивана“, написа тя в Twitter. „На чешки Иванка е умалителна форма на Ивана, както Боби е на Робърт.“

Да, пълното име на Иванка Тръмп всъщност е Ивана Мари Тръмп – същото като това на покойната ѝ майка, Ивана Тръмп, първата съпруга на Доналд Тръмп. Това е необичайна ситуация, в която майка и дъщеря не само споделят гените си, но и едно и също собствено име. За много фенове това напомня на връзката между Лорелай и Рори от сериала „Момичетата Гилмор“, където традицията на именуването и силната майчино-дъщерна близост вървят ръка за ръка.

Оригиналната Ивана Тръмп е родена в Чехословакия и се премества в Канада през 70-те години, преди да се установи в САЩ. През 1977 г. тя се омъжва за Доналд Тръмп и двамата имат три деца – Доналд-младши, Иванка и Ерик. Днес Иванка е на 43 години и е второто дете в семейството. Бившият президент има още две деца – Тифани от брака си с Марла Мейпълс и Барън от настоящата си съпруга Мелания.

Въпреки че официалното ѝ име е Ивана, тя използва „Иванка“ във всички аспекти на живота си – както личен, така и професионален. Очевидно прякорът се е наложил още в детството ѝ и се е превърнал в публичната ѝ идентичност, дори актът ѝ за раждане да казва друго. „Първата дъщеря“ е известна със силните си връзки с братята и сестрите си и напоследък открито подкрепя новия проект на Ерик Тръмп.

Бившият президентски съветник използва социалните мрежи, за да популяризира новообявените мемоари на брат си Ерик – книга, която предлага задълбочен поглед върху вътрешния свят на това, което той нарича „най-влиятелното семейство в Америка“.

Докато Иванка попадна в политическия прожектор като старши съветник в Белия дом по време на управлението на баща си, Ерик пое управлението на Trump Organization заедно с брат им Доналд-младши.

В интервю за New York Magazine от 2004 г. Иванка размишлява върху тяхното детство: „Вижте, никой от нас не е светец. Всички обичаме да се забавляваме. Но мисля, че родителите ни просто бяха доста строги с нас. Винаги се стараеха да живеем в някаква сфера на реалността. Не знам как са успели, но знаеха перфектния начин да ни дадат това, от което имаме нужда, без то да бъде дадено даром“, казва тя.