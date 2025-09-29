Открито е изоставено в кашон новородено бебе до пътя

Н овородено момиче беше спасено след като беше изоставено до пътя в картонена кутия. Инцидентът стана в Тугегарао Сити, Филипини на 24 септември сутринта около 6:50 ч. местно време, когато преминаваща баба забелязала детето и сигнализирала на властите, съобщава People .

Според филипинската национална полиция (PNP), бебето е по-малко от един ден, тъй като е намерено с вече „отрязано“ пъпче. Детето е откарано в Tuguegarao City Peoples General Hospital, където лекарите потвърдиха, че е в добро здраве. Социалният работник Май Асунсион посочи, че новороденото ще остане под наблюдение в болницата до пет дни, за да се уверят, че е стабилно и здраво.

Главният полицейски инспектор, генерал-лейтенант Хосе Меленсио С. Нартатез-младши, заяви, че животът на всяко дете е ценен и полицията няма да спре, докато не бъде установен човекът, който е изоставил бебето. Представител на полицията добави, че бързата реакция на свидетелите е спасила живота на детето и призова всеки с информация да сътрудничи, за да се осигури справедливост и подходяща грижа за новороденото.

Разследването за изоставянето на детето продължава, а полицията призовава всички с информация да се свържат с тях.