Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Недоволните от липсата на решение за водната криза преминаха в шествие по пешеходната зона

28 септември 2025, 20:50
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски" във вторник

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Никола Цолов: Второто място е огромно постижение – горд съм с нашите волейболисти

Никола Цолов: Второто място е огромно постижение – горд съм с нашите волейболисти
Прогнози и очаквания: България на крачка от волейболния връх – цялата страна затаи дъх

Прогнози и очаквания: България на крачка от волейболния връх – цялата страна затаи дъх

"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия
Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос
Легендата Цветана Божурина за финала на Световното по волейбол: България може да надделее над Италия и да спечели златото

Легендата Цветана Божурина за финала на Световното по волейбол: България може да надделее над Италия и да спечели златото
България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

"Газа – спрете клането": Какво се случи на протеста в Берлин

П левен отново излезе на протест. Причината е безводието, което продължава втори месец. Градът и региона все още са на тежък воден режим, съобщи NOVA.

Само четири часа в денонощието жителите на областния град имат вода. Недоволните от липсата на решение за водната криза преминаха в шествие по пешеходната зона на Плевен и спряха пред общината, където за пореден път изложиха своите искания.

Гражданите споделят, че всеки ден чакат водата да дойде, за да се изкъпят и изперат. И се възмущават, че режимът причинява редица хигиенични неудобства на семействата с малки деца и възрастни хора. 

Източник: NOVA    
Плевен протест безводие воден режим водна криза недоволство община Плевен жители хигиена искания
Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак
Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика
Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

Вили Лилков:
Вили Лилков: "Топлофикация София" е в тежка криза

Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

