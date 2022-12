Мистериозен обект с вкаменелости в Невада: Масов гроб или древно родилно отделение?

У чени откриха нови данни за мистериозен обект с фосили в Невада, гробище на десетки гигантски морски влечуги, съобщи Асошиейтед прес. Те сочат, че е възможно мястото да не е масов гроб, а нещо като древно родилно отделение, където влечугите са идвали, за да родят наследниците си.

Обектът е прочут с останките на гигантски ихтиозаври - влечуги, властвали в древните морета и достигали до размерите на училищен автобус. Те били водни хищници с големи плавници като гребла и издължени челюсти, пълни с остри зъби.

