Когато най-големите пингвини в света са били големи колкото полярните мечки

У чените са открили най-големия вид пингвин в света, за който е известно, че е плувал в океаните на Земята или се е разхождал по повърхността ѝ. Той е бил с размерите на горила! Този новооткрит вид, наречен от откривателите си Kumimanu fordycei, е живял през палеоценската епоха преди около 57 милиона години в днешна Нова Зеландия.

В статия, публикувана неотдавна в престижното списание Journal of Paleontology , изследователите съобщават, че фосилизираните останки на най-големия пингвин в света са открити вградени в камък, лежащ близо до плаж в района на Северно Отаго на Южния остров на Нова Зеландия. "Според нашия анализ новият вид е най-големият пингвин, известен в момента", потвърди в интервю за Live Science водещият автор на изследването Даниел Ксепка, палеонтолог и уредник в музея "Брус" в Гринуич, Кънектикът.

Птиците чудовища имат нов член: Най-големият пингвин в света

Въз основа на внимателен скелетен анализ изследователите стигат до заключението, че възрастен пингвин от този вид би тежал около 340 фунта (154 кг), което прави този пингвин с около 25 до 30 % по-тежък от всеки друг известен досега пингвин. Въпреки че вкамененият скелет на най-големия пингвин в света не позволява да се направят измервания, които да определят точния му ръст, само въз основа на теглото на създанието може да се предположи, че тази най-голяма от всички големи плуващи птици е можела да бъде висока до 8 фута (2,5 метра), когато е стояла на сушата.

Само от теглото на съществото може да се предположи, че тази най-голяма от всички големи плуващи птици е била висока до 8 фута (2,5 метра), когато е стояла на сушата.

Досега най-високият пингвин, за който се знаеше, че е съществувал, е т.нар. "пингвин колос", който е живял на континента Антарктида преди 37 милиона години и в пълна зрялост е достигал височина от шест фута и шест метра.

This is our best guess at height for Kumimanu fordycei (we have a good mass regression, but height is tricky without any leg bones so we did not estimate it in the paper). These cutouts will be available for selfies when we open the @thebrucemuseum Penguins exhibit this spring! pic.twitter.com/ajRiYFCHGH