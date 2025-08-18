Свят

Русия с масиран удар по Одеса, голям пожар в обект на енергийната инфраструктура

Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища

Обновена преди 1 час / 18 август 2025, 09:10
Русия с масиран удар по Одеса, голям пожар в обект на енергийната инфраструктура
Източник: AP/БТА

Г олям пожар избухна в обект на енергийната инфраструктура в резултат на атаката с дронове през нощта срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

"Въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана, в предградията на Одеса има последици от удара - пострада обект на горивно-енергийната инфраструктура, както и  двуетажна сграда", се казва в съобщението на Кипер.

По информация на областния управител пожарът е бил много силен, а в гасенето му е участвал и противопожарен влак на украинската железница "Укразализница".

Над 25 дрона масирано атакуваха в неделя вечер украинския черноморски град Одеса и Одески район, взривове отекнаха в града, съобщи по-рано кметът на града Геннадий Труханов в приложението Telegram.

Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Тревогата бе обявена в 22.56 ч., а атаката от акваторията на Черно море продължи повече от час.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
одеса украйна русия дронове атака
