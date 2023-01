Голямата депресия, войни и бомби: Най-значимите събития, които промениха света

В ече е 2023г. и всеки се замисля за изминалата година и прави планове за следващата. Какво значимо се е случило и какво предстои? Всеки си задава тези въпроси. Какво обаче е белязало света през последните сто години? Какви важни събития са формирали облика на Земята и съдбата на човечеството от 1923 г. насам?

Ето и една малка част от най-значимите събития, които са се случили през последните 100 години.

Голямата депресия

My grandfather stood in a line like this. Photo of a bread line during the Great Depression. pic.twitter.com/u23LxYVE0f — Justwatching23 (@wayndres67) January 27, 2023

Това събитие води началото си от САЩ още от 1929 г., но по едно или друго време засяга почти всички страни, включително и България. Голямата депресия се счита за най-тежката, продължителна и широкообхватна икономическа депресия на 20 век. Дори съвременната литература я посочва като най-тежкият икономически срив в световен мащаб. Голямата депресия започва в Съединените щати със започналия на 4 септември 1929 г. спад в цените на акциите. Това се превръща в световна новина с краха на Уолстрийт на 29 октомври, станал известен като „Черният вторник“.

Това събитие има много тежки последствия както в богатите, така и в бедните страни. Личните доходи, данъчните приходи, печалбите и цените спадат, а международната търговия намалява с повече от 50%. Безработицата достига 25% в Съединените щати, а в някои страни дори до над 33%. Наистина невиждани са последиците от тази жестока финансова криза. Твърди се, че дори има страни, които все още не могат да излязат от нея или пък просто са в някоя друга тежка икономическа криза.

Втората световна война

This Day in #WWII #History: On January 27, 1945, Red Army soldiers from the 322nd Rifle Division liberate the Auschwitz concentration camp.



Today we honor the survivors and remember all the victims of the Holocaust.#HolocaustRemembranceDay #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/PQ6mmGoDF1 — World War II History (@WW2Facts) January 27, 2023

Определено едно от най-катастрофалните събития в историята на човечеството за всички времена. Тя продължава от 1939 г. до 1945 г. Тази война се превръща в най-мащабният и унищожителен военен конфликт в историята на света. Почти всички страни, включително всички Велики сили, в даден момент се включват във войната, като се присъединяват към един от двата противостоящи военни съюза – Съюзниците и Тристранния пакт. Стига се до състояние на абсолютна война, в която пряко участват над 100 милиона души от 62 страни от общо 74 по това време. Това събитие наистина е едно от най-важните и за съжаление най-ужасните, които са се случили не само през последните сто години, ами изцяло в света. Жертвите на този безумен военен акт варират в широки граници, като на места пише, че надхвърлят 60 милиона души. Една част от смъртните случаи не са описани в никакви архиви и документи, така, че никога няма да се знае със сигурност колко са били жертвите на тази безумна война.

Нашата страна също не остава незасегната от този военен конфликт. От септември 1944 г. България се намира във война с Германия (на страната на Съюзниците от антихитлеристката коалиция). Български войски участват във военните действия на териториите на бивша Югославия и Унгария и достигат до Австрийските Алпи. Опълчването срещу Хитлер поставя България в обсега на бившия Съветски съюз, което до голяма степен предопределя облика на всичко случващо се в страната ни за десетилетия напред.

Атомната бомба

The Gadget, The First Atomic Bomb, 1945. pic.twitter.com/9WgrJWpKJt — Restudy History (@RestudyHistory) January 14, 2023

Тя е свързана с Втората световна война и определено е събитие, което само по себе си променя хода на войната, както и световната история. На 6 и 9 август 1945 г., американците взривяват две ураниеви атомни бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки. Акт, който се помни и споменава и до днес. Цивилните жертви са били хиляди, както и материалните разрушения и злощастните последствия след тези жестоки взривове. Това е още едно срамно петно в историята на американците, света и на човечеството като цяло.

Водородната бомба

The amount of energy produced by a hydrogen bomb is incredible pic.twitter.com/IqWrX9txsX — eternal classic (@eternalclassic_) January 29, 2023

На 1 ноември 1952 г. в САЩ е взривена първата водородна бомба. Това събитие изцяло променя живота на хората, защото след това постепенно започва да се използва термоядреният синтез за получаване на енергия. Името ѝ се дължи на това, че веществото, което се използва за синтеза, е някой от двата тежки изотопа на водорода – деутерий или тритий. Дали това помага на човечеството или не, за съжаление мненията са много противоречиви, както за всяко друго нещо на този свят.

Първият човек в Космоса

Yuri Gagarin,the first man in space,

photographed in Helsinki,

1961 pic.twitter.com/qyOs51HEUF — Sarah/王女🎭 (@sarahshariqsal1) December 27, 2022

Всички знаем името му – Юрий Гагарин. Полетът се осъществява на 12 април 1961 г. с космическия кораб „Восток 1“, който извършва пълна обиколка около Земята. Целият полет трае 1 час и 48 минути и променя завинаги облика на астронавтиката. След този исторически космически полет Гагарин придобива световна известност и получава множество медали и отличия, сред които „Герой на Съветския съюз“, което по това време е било най-високата награда в СССР.

Първият човек на Луната

Neil Armstrong the first man on the Moon. (1969) pic.twitter.com/4uoduAlTZ8 — proxaq (@proxaqHQ) January 28, 2023

Отново добре познато име, това на Нийл Армстронг. Той е американски астронавт на НАСА, участник в два космически полета, първият човек стъпил на Луната. Той е и авиоинженер, пилот от Военноморския флот, летец изпитател и университетски преподавател.

Това велико космическо събитие за астронавтиката и за цялото човечество се случва на 21 юли 1969 г. По-точно в 19 ч 56 мин, на обяд по европейско стандартно време, в рамките на експедицията „Аполо-11“, продължила от 16 юли до 24 юли, американският астронавт Нийл Армстронг става първият човек, стъпил на повърхността на Луната. Това е невероятен напредък за НАСА и за цялото човечество.

Ето още някои по-съвременни събития, които почти всички помним:

„11 септември 2001“ е единственото събитие в човешката история, което се назовава със своята дата. Става дума за терористичният акт срещу кулите близнаци в САЩ. Точно тази дата се смята за начало на световния тероризъм, макар, че този въпрос остава и до ден днешен доста спорен.

През 2007 г. България става член на ЕС. (събитие, което засяга главно нас, не толкова други страни)

През 2020 г. настъпва COVID пандемията и последвалите затваряния. Това е събитие, което до голяма степен изолира света и хората, и нанесе непоправими човешки, здравни, физически и емоционални щети на света.

През 2022 г. Русия и Украйна започват война, конфликт, който продължава все още и в 2023 г.

Безспорно събитията, които са белязали света през последните 100 години са много и няма как всички да бъдат включени в една статия. Някои са хубави, други лоши, но е факт, че всяко едно от тях ни е довело до днешния ден, ни е формирало като хора, като личности, като нации. Всяко едно от тези събития вече е част от историята, но техният отзвук ще се чува още дълго време в бъдещето и ще продължава да оказва влияние и на идните поколения.

