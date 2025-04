Принц, дама и херцогиня: Най-скандалният кралски любовен триъгълник

Т ова беше може би най-странният от всички кралски любовни триъгълници – брат на крал, отчаяно влюбен в омъжена жена. Съпругата му прави всичко възможно да се сближи с любовницата, пишейки ѝ писма, наподобяващи любовни обяснения. А любовницата чука на вратата на спалнята на принца, докато съпругата му спи в съседната стая.

В епохата на Едуард секса се практикува по свой, специфичен начин.

Зад пищни мустаци и вид на човек, преждевременно остарял и строг, принц Артър, херцог на Конот, изглеждаше точно толкова суров, колкото човек би очаквал от любимия син на кралица Виктория. Но далеч не беше такъв. Той криеше страстта си към жените толкова старателно, че – дори и век по-късно – остава неясно какво точно е правил, когато остава сам в спални, салони, на кораби и в тъмни кътчета.

