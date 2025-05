Майк Уолц и заместникът му напускат след скандала „Сигналгейт“

С ъветникът по националната сигурност на президента Доналд Тръмп Майк Уолц и неговият заместник напускат постовете си само няколко седмици след скандала „Сигналгейт“, съобщават оттам.

Уолц и заместникът му Алекс Уонг ще напуснат своите длъжности, съобщиха източници на CBS News, а на Уолц „е било ясно“, че по-рано тази седмица времето му начело на Съвета за национална сигурност е приключило“, съобщи CNN.

Президентът Доналд Тръмп публично подкрепи Уолц след избухването на скандала „Сигналгейт“ и заяви, че той е „много добър човек“.

