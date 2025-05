Най-търсените умения и професии в България и Европа през 2025 г.​

Н а първи май говорим за тенденциите в пазара на труда. Технологичният напредък, демографските промени и преходът към зелена икономика оформят новите правила.

Промени на пазара на труда в Европа и България

През 2025 г. пазарът на труда в Европа и България претърпява сериозни трансформации, основно заради технологичния напредък, демографските промени и стремежа към устойчиво развитие. В Китай дори променят образователната си система, като изкуственият интелект стана част от задължителната подготовка на всяко дете. Именно автоматизациите и изкуственият интелект водят до създаване на нови професии, докато други изчезват. В същото време, застаряващото население и намаляващата раждаемост в Европа предизвикват недостиг на работна сила – както количествено, така и качествено, особено в здравеопазването и социалните услуги. Последните данни за България показаха, че населението у нас вече е спаднало под 6.5 милиона души.

Най-търсените професии в Европа през 2025 г.

В началото на годината Евростат публикува нова експериментална статистика, която включва два основни показателя: броя на онлайн обявите за работа и коефициента на онлайн обявите (OJAR), който отчита и заетите лица в съответните професионални направления.

От нея става ясно, че специалистите по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са най-често търсените кадри в публикуваните обяви. Общият брой на обявите за такива специалисти в Европа достига 871 000, което представлява 9% от всички онлайн обяви.

Следващата най-търсена група са разработчиците и анализаторите на софтуер и приложения. За тях са публикувани 515 000 обяви, или 5,3% от всички.

Инженерните професионалисти се нареждат на трета позиция с 412 000 обяви, което представлява 4,3%. Близо до тях по търсене са работниците в производството – с 385 000 обяви, или 4% от общия брой.

Според данните на Euronews, базирани на анализ на онлайн обяви за работа, най-търсените професии в Европа през 2025 г. включват:​

Каква е ситуацията в България през 2025 г.

Според проучване на Агенцията по заетостта в края на 2024 година, българският бизнес ще има нужда от близо 262 000 работници и специалисти през следващите 12 месеца.

Данните сочат, че 59 219 фирми планират нови наемания, а най-търсени ще бъдат кадри със средно образование – близо 153 000 души, сред които строители, шивачи, готвачи, счетоводители и техници. Освен това се очаква търсене на 59 300 специалисти с висше образование, включително учители, медицински сестри, шофьори, лекари, инженери и фармацевти. Работодателите ще търсят и близо 50 000 неквалифицирани работници. Същевременно 66,7% от компаниите прогнозират затруднения при намирането на кадри, основно заради липса на образование и квалификация.

