Първото изображение от най-големия слънчев телескоп в света улови Слънцето с невиждани детайли

Н аскоро публикувано изображение на Слънцето, заснето от най-големия слънчев телескоп в света, показва повърхността на най-близката ни звезда в безпрецедентни детайли, хвърляйки светлина върху нейната огнена сложност, пише CNN.

Снимката е първата, направена от новия видимо регулируем филтър (VTF) на Слънчевия телескоп на Националната научна фондация на САЩ „Даниел К. Инуйе“. Инструментът може да изгради по-близък от всякога триизмерен изглед на случващото се на повърхността на Слънцето, се казва в съобщение за медиите.

Близкият план разкрива струпване на тъмни слънчеви петна с размерите на континент близо до центъра на вътрешната атмосфера на Слънцето в мащаб 6,2 мили (10 километра) на пиксел.

Тези петна маркират области на интензивна магнитна активност, където е вероятно да възникнат слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса или CME. Короналните масови изхвърляния са големи облаци от йонизиран газ, наречен плазма, и магнитни полета, които изригват от външната атмосфера на Слънцето.

Детайлни изображения като това, което е направено в началото на декември, представляват важен начин за учените да научат и да предскажат потенциално опасното слънчево време - казва Фридрих Вугер, научен сътрудник на NSF Inouye Solar Telescope Instrument Program, в имейл.

„Съобщава се, че слънчевата буря през 1800 г. (събитието Карингтън) е била толкова енергична, че е предизвикала пожари в телеграфните станции. Трябва да разберем физическите двигатели на тези явления и как те могат да повлияят на нашите технологии и в крайна сметка на живота ни“, казва Вугер.

Тези енергийни изригвания от Слънцето могат да взаимодействат със собственото електромагнитно поле на нашата планета, причинявайки смущения в ключови инфраструктури като електрически мрежи и сателитни комуникационни мрежи, обяснява той.

Слънцето преминава през периоди на висока и ниска магнитна активност в рамките на 11-годишен цикъл. През октомври учени от Националната океанска и атмосферна администрация, НАСА и международната група за прогнозиране на слънчевите цикли обявиха, че слънцето е достигнало пика на активността, наречен слънчев максимум. По време на максимума магнитните полюси на Слънцето се обръщат и на повърхността му се появяват повече слънчеви петна.

Очаква се максимумът да продължи няколко месеца, така че това е подходящо време за Слънчевия телескоп Инуи да увеличи тестовете на инструментите си със зрелищни изображения на динамичната повърхност на Слънцето.

Поглед отблизо към Слънцето

Подобно на вряща супа на котлона, топлината се отделя от ядрото на слънцето и се издига на повърхността му чрез движение на течности, казва Марк Миш, учен от Кооперативния институт за изследвания в областта на околната среда към Университета на Колорадо в Боулдър. Миш не е участвал в изследването.

Следователно слънчевите петна са като „магнитни тапи“ или заплитания в сложните магнитни полета на звездата, които пречат на топлината да достигне до повърхността - каза Миш. Поради тази причина слънчевите петна, които излъчват по-малко светлина от другите области на слънцето, изглеждат по-тъмни на изображенията и са по-хладни от околността. Въпреки това слънчевите петна „все още са по-горещи от всяка пещ на Земята“, добави той.

