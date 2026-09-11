К акво е общото между дроновете на бъдещето и…. български инженерни разработки отпреди 60 години? Отговорите търсят журналистът Мари Харитова и операторът Росен Илиев тази седмица в „Темата на NOVA”.

Зрителите ще се запознаят с живата история на дронопроизводството – доайен на авиомоделизма и един от първите изпитатели на безпилотни системи в България. Оказва се, че страната ни е сред новаторите в разработването им, а още през 70-те години на миналия век се превръщаме и във водещ център за производство на радиоуправляеми технологии.

Пробивите и познанието на българските специалисти днес се използват в различни приложенията на високотехнологичните дронове – не само във военната индустрия, наблюдението и заснемането, но и във все по масовия пренос на товари и логистиката. Как българската следа променя бъдещето на безпилотната авиация? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Даниел Георгиев.

Гледайте „Дронове: Българската следа“ в „Темата на NOVA“ на 12 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.