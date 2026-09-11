Променят движението в София заради голямо събитие: Кои улици и булеварди затварят на 12 септември

На 12 септември от 19:00 до 22:00 ч. ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и Националния стадион заради „Нестле за Живей Активно!“.

Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, ще бъдат с променени маршрути, а тролеите 6 и 7 - със скъсени маршрути.

Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване.

Сериозни промени в движението в София се въвеждат на 12 септември 2026 г. заради провеждането на „Живей Активно!“. Ограниченията ще засегнат както автомобилния трафик, така и маршрути на градския транспорт.

Забраната за движение ще бъде в сила от 19:00 до 22:00 ч., като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение.

Затворени за движение ще бъдат:

ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ – между бул. „Васил Левски“ и бул. „България“; бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – в участъка от бул. „Черни връх“ до моста на ул. „Генерал Гурко“ пред Националния стадион „Васил Левски“; мостът на ул. „Генерал Гурко“ пред Националния стадион.

Десетки линии на градския транспорт с променени маршрути

Заради ограниченията в движението между 19:00 и 22:00 ч. ще бъдат променени маршрутите на редица автобусни и тролейбусни линии.

Автобус № 9 в посока „Орлов мост“ ще се движи по бул. „Цар Освободител“ и бул. „Васил Левски“, след което ще продължава по ул. „Шипка“ и по обичайния си маршрут. Ще бъде разкрита временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, на 50 метра преди бул. „Цар Освободител“.

Автобус № 72 също ще бъде отклонен. В посока ж.к. „Западен парк“ маршрутът ще преминава през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“ и ул. „Св. Георги Софийски“. В обратната посока автобусите ще преминават през бул. „Ген. Скобелев“, транспортния тунел „НДК“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Шипка“.

Автобус № 76 ще се движи по променен маршрут в двете посоки, като ще преминава през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. Скобелев“, транспортния тунел „НДК“, бул. „Прага“ и ул. „Св. Георги Софийски“.

Промени ще има и при автобусни линии № 183 и 84. В посока ул. „Ген. Гурко“ автобусите ще стигат до района на Военната академия, ще извършват обратен завой при ул. „Шипка“ и ще се връщат по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Засегната ще бъде и автобусна линия № 94. В посока Софийския университет автобусите ще преминават през бул. „Арсеналски“, като ще достигат до обръщателното колело при басейн „Спартак“, преди да продължат по маршрута си.

Линии № 204 и 304 ще бъдат отклонени през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“, ул. „Св. Георги Софийски“, бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ и бул. „България“.

Променен маршрут ще има и автобус № 604. В посока институт „Пирогов“ автобусите ще преминават през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“ и ул. „Св. Георги Софийски“. В обратната посока ще се използват бул. „Прага“, бул. „Ген. Скобелев“, транспортният тунел „НДК“, бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“.

Тролеите № 6 и № 7 ще са със скъсени маршрути

Промени са предвидени и за две тролейбусни линии.

Тролейбус № 6 ще бъде с маршрут до пл. „Руски паметник“. След достигането му тролеите ще извършват обратен завой и ще продължават обратно към ж.к. „Люлин 3 – ухо“. Тролейбус № 7 ще бъде със скъсен маршрут до кино „Одеон“. Там ще бъде извършван обратен завой на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Патриарх Евтимий“, след което тролеите ще се връщат към ж.к. „Люлин 3 – ухо“.

Пътниците трябва да имат предвид, че част от превозните средства ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки по променените участъци, както и на допълнително определени временни спирки.

Заради очакваното натоварване на трафика в централната част на София се препоръчва шофьорите да предвидят допълнително време за придвижване и по възможност да избягват засегнатите участъци в часовете на ограниченията.