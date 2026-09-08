Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха

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ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент

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„Явно времената се смениха“. Така премиерът Румен Радев коментира решението на ГЕРБ да не издига свои кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври.

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент

Радев говори пред журналисти по време на посещението си в Пловдивско, където участва в откриването на разширението на производствените мощности на високотехнологичния завод на „ZS EUROPE“ в Тракия икономическа зона - Индустриална зона „Марица“, в село Радиново.

„Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха“, заяви министър-председателят.

Решението на ГЕРБ беше обявено днес от Изпълнителната комисия на партията. Формацията няма да участва със собствена кандидат-президентска двойка на изборите на 25 октомври.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията няма да дава „непоискана подкрепа“ и че президентската институция трябва да бъде обединител на нацията и да има силна роля като върховен главнокомандващ.

Радев не очаква рокади в кабинета

Премиерът коментира и появилите се информации за предстоящи промени в Министерския съвет. Той категорично отхвърли твърденията, че след първите 100 дни на правителството се подготвят рокади.

„Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак си да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин“, заяви Радев.

Той подчерта, че всички министри продължават да работят по изпълнението на управленската програма и започнатите реформи.

На въпрос дали след първите 100 дни на кабинета да се очакват промени в състава му, премиерът отговори кратко: „Не, не очаквайте“.

Инвестиции за милиони в Пловдивско

По време на посещението си в региона Румен Радев участва в официалното откриване на разширението на производствените мощности на „ZS EUROPE“ - проект на китайската компания Shanghai Unison Aluminum Products.

„Днешното събитие е свидетелство за растящото доверие в България, в политиките на българското правителство, в политическата стабилност и предвидимост и всички мерки, които предприемаме за насърчаване на чуждестранните инвестиции“, заяви премиерът.

По думите му инвестицията е знак за промяна в модела на икономическо развитие - от растеж, основан основно на потребление, преразпределение и евтин труд, към модел, базиран на привличане на инвестиции, повишаване на производителността и развитие на високотехнологични производства с висока добавена стойност и експорт.

Радев определи проекта и като израз на задълбочаващото се партньорство между България и Китай. Той припомни, че през 2019 г., в качеството си на президент, е подписал с китайския президент Си Дзинпин декларация за стратегическо партньорство между двете държави.

Новите мощности ще произвеждат алуминиеви компоненти за водещи световни автомобилни производители. Разширението е продължение на първия етап от проекта и според инвеститора е знак за устойчивото развитие на предприятието в България.

Нов завод за физиологичен разтвор край Пловдив

В рамките на посещението си в Пловдивско премиерът направи и първа копка на ново предприятие на „Адванст Медикъл Кеър“ ЕООД в село Царацово.

Проектът предвижда изграждането на завод за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи, сред които вакуумни моновети за кръвовземане, транспорт и изследване на кръв. Заявената инвестиция е в размер на 7 млн. евро, като се очаква да бъдат разкрити 35 нови работни места.

Радев връчи сертификат за инвестиции на компанията и подчерта значението на проекта за здравеопазването.

„За нас най-важните инвеститори са българските“, заяви премиерът, като отбеляза, че бъдещото предприятие ще бъде изградено изцяло с българска инвестиция.

Той посочи, че в момента физиологичните разтвори за българските болници се доставят от хиляди километри, а развитието на собствено производство е от стратегическо значение.

Заводът ще бъде изграден върху имот с площ 18 707 кв. м. На първия етап са предвидени административна сграда и производствено хале с площ 5200 кв. м. В него ще бъдат инсталирани автоматизирани и роботизирани линии за пълнене и опаковане, както и затворени системи за дестилация на вода и смесване на лекарствени продукти.

Производството ще бъде предназначено както за българския пазар, така и за клиенти от Европейския съюз и Сърбия. Очаква се предприятието да бъде въведено в експлоатация през 2027 г., а пълният му производствен капацитет да бъде достигнат през 2029 г.

Според „Тракия икономическа зона“ инвестицията ще създаде нови производствени възможности, ще разкрие работни места и ще допринесе за развитието на фармацевтичната и медицинската индустрия в България.