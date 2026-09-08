България

Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха

Премиерът заяви, че не очаква рокади в Министерския съвет и коментира отказа на партията да издигне собствен кандидат за президент

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 8 септември 2026, 07:11
„Твоят глас, твоят избор“: ЦИК обяви слогана за президентските избори на 25 октомври

„Твоят глас, твоят избор“: ЦИК обяви слогана за президентските избори на 25 октомври
ГЕРБ-СДС обвини управляващите в опит за увеличаване на дефицита за 2025 г.

ГЕРБ-СДС обвини управляващите в опит за увеличаване на дефицита за 2025 г.
Разкриха мащабна имотна измама за 1,4 млн. лева в София, трима са в ареста

Разкриха мащабна имотна измама за 1,4 млн. лева в София, трима са в ареста
Киноцентър „Бояна“ може да стане изцяло частен, браншът настоява за проверка

Киноцентър „Бояна“ може да стане изцяло частен, браншът настоява за проверка
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент

"Червена лампа" за институциите: Пропуснати ли са сигналите преди трагедията в Исперих
Военен хеликоптер отново се включи в гасенето на пожара над Антон

Военен хеликоптер отново се включи в гасенето на пожара над Антон
Съдът отказа на 17-годишния обвиняем за убийството на Георги Кузев да обжалва ареста си

Съдът отказа на 17-годишния обвиняем за убийството на Георги Кузев да обжалва ареста си

„Явно времената се смениха“. Така премиерът Румен Радев коментира решението на ГЕРБ да не издига свои кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври.

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент

Радев говори пред журналисти по време на посещението си в Пловдивско, където участва в откриването на разширението на производствените мощности на високотехнологичния завод на „ZS EUROPE“ в Тракия икономическа зона - Индустриална зона „Марица“, в село Радиново.

„Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха“, заяви министър-председателят.

Решението на ГЕРБ беше обявено днес от Изпълнителната комисия на партията. Формацията няма да участва със собствена кандидат-президентска двойка на изборите на 25 октомври.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията няма да дава „непоискана подкрепа“ и че президентската институция трябва да бъде обединител на нацията и да има силна роля като върховен главнокомандващ.

  • Радев не очаква рокади в кабинета

Премиерът коментира и появилите се информации за предстоящи промени в Министерския съвет. Той категорично отхвърли твърденията, че след първите 100 дни на правителството се подготвят рокади.

„Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак си да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин“, заяви Радев.

Той подчерта, че всички министри продължават да работят по изпълнението на управленската програма и започнатите реформи.

На въпрос дали след първите 100 дни на кабинета да се очакват промени в състава му, премиерът отговори кратко: „Не, не очаквайте“.

  • Инвестиции за милиони в Пловдивско

По време на посещението си в региона Румен Радев участва в официалното откриване на разширението на производствените мощности на „ZS EUROPE“ - проект на китайската компания Shanghai Unison Aluminum Products.

„Днешното събитие е свидетелство за растящото доверие в България, в политиките на българското правителство, в политическата стабилност и предвидимост и всички мерки, които предприемаме за насърчаване на чуждестранните инвестиции“, заяви премиерът.

По думите му инвестицията е знак за промяна в модела на икономическо развитие - от растеж, основан основно на потребление, преразпределение и евтин труд, към модел, базиран на привличане на инвестиции, повишаване на производителността и развитие на високотехнологични производства с висока добавена стойност и експорт.

Радев определи проекта и като израз на задълбочаващото се партньорство между България и Китай. Той припомни, че през 2019 г., в качеството си на президент, е подписал с китайския президент Си Дзинпин декларация за стратегическо партньорство между двете държави.

Новите мощности ще произвеждат алуминиеви компоненти за водещи световни автомобилни производители. Разширението е продължение на първия етап от проекта и според инвеститора е знак за устойчивото развитие на предприятието в България.

  • Нов завод за физиологичен разтвор край Пловдив

В рамките на посещението си в Пловдивско премиерът направи и първа копка на ново предприятие на „Адванст Медикъл Кеър“ ЕООД в село Царацово.

Проектът предвижда изграждането на завод за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи, сред които вакуумни моновети за кръвовземане, транспорт и изследване на кръв. Заявената инвестиция е в размер на 7 млн. евро, като се очаква да бъдат разкрити 35 нови работни места.

Радев връчи сертификат за инвестиции на компанията и подчерта значението на проекта за здравеопазването.

„За нас най-важните инвеститори са българските“, заяви премиерът, като отбеляза, че бъдещото предприятие ще бъде изградено изцяло с българска инвестиция.

Той посочи, че в момента физиологичните разтвори за българските болници се доставят от хиляди километри, а развитието на собствено производство е от стратегическо значение.

Заводът ще бъде изграден върху имот с площ 18 707 кв. м. На първия етап са предвидени административна сграда и производствено хале с площ 5200 кв. м. В него ще бъдат инсталирани автоматизирани и роботизирани линии за пълнене и опаковане, както и затворени системи за дестилация на вода и смесване на лекарствени продукти.

Производството ще бъде предназначено както за българския пазар, така и за клиенти от Европейския съюз и Сърбия. Очаква се предприятието да бъде въведено в експлоатация през 2027 г., а пълният му производствен капацитет да бъде достигнат през 2029 г.

Според „Тракия икономическа зона“ инвестицията ще създаде нови производствени възможности, ще разкрие работни места и ще допринесе за развитието на фармацевтичната и медицинската индустрия в България.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова    
Румен Радев Тракия икономическа зона Пловдив инвестиции индустрия високотехнологичен завод строителство ZS Europe Адванст медикъл кеър Околовръстен път на Пловдив
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха

Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха

„Ефектът Селин Дион“ завладя Париж: Триумфалното ѝ завръщане носи 1 млрд. евро на Франция

„Ефектът Селин Дион“ завладя Париж: Триумфалното ѝ завръщане носи 1 млрд. евро на Франция

Пазаруване за 15 септември: Как да избегнем капаните и да спестим

Пазаруване за 15 септември: Как да избегнем капаните и да спестим

Прекаляваме ли под душа? Експерт разкри колко минути са ни напълно достатъчни

Прекаляваме ли под душа? Експерт разкри колко минути са ни напълно достатъчни

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Колко точно са умни котките

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 5 часа
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 5 часа
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 6 часа
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

министър Иван Шишков

Министър Шишков: Околовръстното на Пловдив може да бъде завършено до октомври 2027 г.

България Преди 6 минути

Водят се преговори със строителя за спазване на сроковете; целият обект се препроектира наново

Намушкаха мъж по време на бирения фестивал в Стара Загора

Намушкаха мъж по време на бирения фестивал в Стара Загора

България Преди 16 минути

Пострадалият 45-годишен мъж е настанен в болница без опасност за живота; полицията издирва извършителя

Джордж Лукас

Инцидент в легендарното ранчо на Джордж Лукас: Пожарникари спасяваха хора с въздушни възглавници

Свят Преди 31 минути

Срутване на скелета и екрани по време на подготовка за събитие в Skywalker Ranch рани петима души. Един от работниците е в много тежко състояние с глава травма, а друг бе затиснат под масивна конструкция

Намериха черните кутии на товарния самолет, катастрофирал в Маями

Намериха черните кутии на товарния самолет, катастрофирал в Маями

Свят Преди 37 минути

След трагичния инцидент с товарен самолет на Amazon Prime Air в Маями, при който загинаха петима души, разследващите откриха черните кутии. Експерти анализират защо пилотите не са прекратили кацането, след като са подминали безопасната зона

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Песков: Руската победа в Украйна е много близо

Свят Преди 1 час

Дмитрий Песков декларира оптимизъм пред индийски медии, докато въздушните удари между Москва и Киев продължават с пълна сила

Чуждите работници запълват места, за които у нас вече няма достатъчно хора

Чуждите работници запълват места, за които у нас вече няма достатъчно хора

Парите ни Преди 1 час

Най-сериозен е недостигът на кадри в туризма и земеделието

Жасмина Свиленова от „Игри на волята“: Батките ще капят като круши на Арената

Жасмина Свиленова от „Игри на волята“: Батките ще капят като круши на Арената

Любопитно Преди 1 час

21-годишната Жасмина Свиленова е 4-кратна световна шампионка по калистеника. Софиянката с 11 години опит на лостовете предупреждава, че подценяването на „миньончетата“ ще струва скъпо на напомпаните с фитнес мускули участници

Жената, която оцеля в река Замбези: Коя е Симона Палазова от „Игри на волята“?

Жената, която оцеля в река Замбези: Коя е Симона Палазова от „Игри на волята“?

Любопитно Преди 1 час

Рафтинг инструктор и медалистка по ледено плуване, 29-годишната Симона Палазова от отбора на „Урагани“ влиза в шоуто с готовност за екстремни изпитания. Тя е категорична, че е по-добра плувкиня от всички и с удоволствие ще побеждава мъжете

Анджелина Джоли посети боксова зала в Харков, синът ѝ тренира с украински войници

Анджелина Джоли посети боксова зала в Харков, синът ѝ тренира с украински войници

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Анджелина Джоли посети боксова зала в Харков, а 18-годишният ѝ син Нокс тренира заедно с украински военнослужещи. Посещението в града, намиращ се под постоянен обстрел, изненада напълно собственика на залата

Арестуваха заподозрян за саботажите срещу ел. мрежата в Германия

Арестуваха заподозрян за саботажите срещу ел. мрежата в Германия

Свят Преди 1 час

Според информацията запозодреният Даниел В. се е придвижвал пеша и се е опитал да заобиколи полицейския контролно-пропусквателен пункт. По време на този опит той е бил разпознат

Танцьорът, който счупи стереотипите: Кой е Боян Кърлиев от „Игри на волята“?

Танцьорът, който счупи стереотипите: Кой е Боян Кърлиев от „Игри на волята“?

Любопитно Преди 2 часа

Варненецът Боян Кърлиев от племето „Урагани“ скача за Богоявленския кръст, за да влезе в шоуто. С титлата Iron Dancer, приятелка шампионка по щанги и хладнокръвна стратегия, той е твърдо решен да организира женския съюз и да спечели Арената

Пиян шофьор предизвика катастрофа край Тетевен, петима са пострадали

Пиян шофьор предизвика катастрофа край Тетевен, петима са пострадали

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 6 септември, по случая е образувано досъдебно производство

,

За първи път: Големият финал на Coca-Cola The Voice Турнето ще бъде в Пловдив

Любопитно Преди 2 часа

На 11 септември площад „Централен“ ще събере най-обичаните български изпълнители с публиката в града

Унгария изгони 10 руски дипломати заради „неприемливи дейности“

Унгария изгони 10 руски дипломати заради „неприемливи дейности“

Свят Преди 2 часа

Будапеща заяви, че решението е продиктувано от съображения за сигурност и суверенитет, Москва обеща ответна реакция

Приморско с ранни резервации за май заради Евровизия в Бургас

Приморско с ранни резервации за май заради Евровизия в Бургас

България Преди 2 часа

Как Черноморието се готви за туристически бум

Приключи прочистването около „ЕМКО“: Открити са 60 невзривени боеприпаса

Приключи прочистването около „ЕМКО“: Открити са 60 невзривени боеприпаса

България Преди 2 часа

Военни екипи обезопасиха района около завода край село Белица след взривовете на 10 август, събрани са и около два тона метални отломки

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Белинташ – мястото, където природата и легендите се срещат

sinoptik.bg
1

Около 200 души в Деня на лешояда в Маджарово

sinoptik.bg

Перфектен партньор: 5-те зодии, които не изневеряват

Edna.bg

След раздялата с Дани Петканов: Гло Петкова сама ремонтира дома си

Edna.bg

Официално: Лудогорец прати Алберто Салидо в Ботев Пловдив

Gong.bg

Ямал: Мисля, че имам шансове за "Златната топка", но ще видим какво ще стане

Gong.bg

PISA: Българските ученици отново са под средното ниво

Nova.bg

ГЕРБ няма да издига кандидати за президент и вицепрезидент, нито ще подкрепи някого

Nova.bg