Две земетресения разтърсиха Западна Гърция за минута

Д ве последователни земетресения с магнитуд 4,5 и 4,4 по скалата на Рихтер са регистрирани тази сутрин в района на Етолико, Западна Гърция.

Какво става край Гърция, серия трусове и се засилват

Двете земетресения са с разлика от минута, като първият трус е регистриран в 10:45 ч., а вторият – в 10:46 ч. местно време. Епицентърът бил в района между Етолико и Агринио, като земетресенията били усетени и в други части на област Етолоакарнани.

Две земетресения на границата между Гърция и България

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център дълбочината на първия трус е била около 11 километра, а на втория - около 5 километра.

Сеизмична активност в същия район беше регистрирана и в понеделник, когато беше отчетено земетресение с магнитуд около 3,7. Пред гръцката обществена телевизия ЕРТ председателят на Организацията за антисеизмично планиране и защита проф. Ефтимиос Лекас заяви, че към момента няма причина за тревога. По думите му са възможни и нови трусове.