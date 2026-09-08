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Две земетресения разтърсиха Западна Гърция за минута

Трусовете са с магнитуд 4,5 и 4,4 по скалата на Рихтер

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 12:46
Две земетресения разтърсиха Западна Гърция за минута
Източник: iStock Photos

Д ве последователни земетресения с магнитуд 4,5 и 4,4 по скалата на Рихтер са регистрирани тази сутрин в района на Етолико, Западна Гърция.

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Двете земетресения са с разлика от минута, като първият трус е регистриран в 10:45 ч., а вторият – в 10:46 ч. местно време. Епицентърът бил в района между Етолико и Агринио, като земетресенията били усетени и в други части на област Етолоакарнани.

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Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център дълбочината на първия трус е била около 11 километра, а на втория - около 5 километра. 

Сеизмична активност в същия район беше регистрирана и в понеделник, когато беше отчетено земетресение с магнитуд около 3,7. Пред гръцката обществена телевизия ЕРТ председателят на Организацията за антисеизмично планиране и защита проф. Ефтимиос Лекас заяви, че към момента няма причина за тревога. По думите му са възможни и нови трусове.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров    
Земетресение Гърция Сеизмична активност Трусове Етолико Магнитуд Скала на Рихтер Епицентър Западна Гърция Ефтимиос Лекас
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