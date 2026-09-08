Тръмп дебютира с нова прическа и хората са шокирани

К ултовата прическа на президента на САЩ Доналд Тръмп изглежда навлезе в своя „тъмен период“.

Президентът, известен със своите преметнати златисто-руси кичури, бе забелязан с почти кестеняв вид, след като Еър Форс Едно кацна за уикенд почивката му в голф клуба „Тръмп Нешънъл“ в Бедминстър в петък.

По-тъмната грива на Тръмп подпали интернет, тъй като това бе един от малкото пъти, в които той променя запазената си марка прическа.

Защо новата коса на Доналд Тръмп стана най-обсъжданата тема в интернет?

„Косата????“, публикува журналистът Яшар Али.

„Ако сам не бях свалял снимките от Getty Images, нямаше да повярвам“, допълни Али.

"Trump is now a brunette!"



President Trump appears to be switching up his signature look, and social media is taking notice.



Trump stepped off Air Force One in New Jersey with his famously blond hair appearing noticeably darker, sparking a wave of speculation online over… pic.twitter.com/M1KLQYH9Vd — Fox News (@FoxNews) September 7, 2026

Шампионът от „Jeopardy!“ Хемант Мехта се пошегува, че „ако всички продължават да се подиграват с това, ще стане голям перука-скандал“.

Един потребител размишляваше, че „лятото почти приключи“ и затова е „естествено време да преминеш от изкуствено русо към кестеняво“.

"Не нося перука. Това е моята коса. Заклевам се": Тръмп в медиен скандал заради ужасна снимка от TIME

„Обожавам я. Толкова младежка. Много Пиърс Броснан“, отбеляза писателката Ани Ламот.

В събота Тръмп отиде да играе голф с водещия от Фокс Нюз Брет Байър и няколко други, но носеше червена шапка с надпис „Тръмп беше прав за всичко“, която скриваше новия му вид, поради което бе невъзможно да се каже дали петъчната изненада бе просто еднократна проява.

Източник: Getty Images

Не е ясно колко дълго ще продължи новият му вид.

Trump is no longer blonde.



The American president has suddenly dyed his hair a dark chestnut brown. pic.twitter.com/692xl2TNjZ — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) September 6, 2026

Въпреки че Тръмп рядко променя сериозно емблематичния си вид, има прецедент за този ход. Назад през 2019 г. президентът посети църковна служба във Вирджиния и дебютира с нова гладко сресана назад прическа, донякъде подобна на визията на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм.

От Тръмп до Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

Тази нова прическа изчезна бързо и по-късно същия ден Тръмп бе забелязан отново с познатата си визия.

Още преди метеорния си възход към президентския пост, косата на Тръмп беше обект на широка обществена спекулация. мнозина подозираха, че това е перука или че се е подложил на някакъв вид операция за намаляване на скалпа - нещо, споменато в бракоразводното дело с първата му съпруга.

Източник: Getty Images

По време на кампанията си през 2016 г., известният с фобията си от микроби Тръмп гостува в „Шоуто на Джими Фалън“ и позволи на подозрителния комедиант да разроши косата му, за да докаже, че тя наистина е истинска.

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ